Доброволец Евгений Дикий о кульминации войны, ярких признаках агонии РФ и выводах, которые следует из этого сделать

КУЛЬМИНАЦИЯ

Российские ракеты прицельно убивают онкобольных детей, а авиабомбы разносят жилые дома и остановки транспорта.

Лавровская алкоспикерша рассказывает сказки о подрыве Киевской и Каневской ГЭС.

Агентура вскрывается и рискуя пожизненным поджигает авто ТЦКашников.

Россияне несут невиданные в этом веке потери, но шаг за шагом продвигаются под Торецком и Покровском.

По всему миру испуганно носится кремлевский "дипкурьер" Орбан и просит "прекратить стрелять немедленно".

Ему дружно вторит целый хор "украинских" блоггеров и ЛОМов — "давайте сдадимся ради наших деток".. "От лома нет приема, рашка огромная, ее ресурсы безграничны, мы все равно не победим, поэтому главное чтобы нас прекратили убивать…"

И на фоне отсутствия света, ежедневных тревог, нехватки положительных новостей с фронта и усталости от третьего года тяжелейшей войны 21 века эти голоса уже не так однозначно отсекаются общество как это было бы еще год или тем более два назад.

Мы действительно все очень устали. Мы все мечтаем, чтобы это все закончилось – отсутствие света, сирены, неуверенность не то что в завтра, а даже в сегодня, и главное — смерти и похоронки. Нет ничего более законного и оправданного, чем наша мечта.

Но такое состояние искажает восприятие действительности. Фильтр усталости и боли мешает подняться над эмоциями и трезво оценить: что же происходит на самом деле, чего нам ждать, чего ждут от нас, каковы последствия тех или иных наших решений и действий?

Между тем здраво оценить это все – жизненно необходимо. Ибо ценой ошибочных эмоциональных решений может быть проигрыш в войне, а учитывая ставки в этой войне – само наше существование как страны.

На самом деле, как ни парадоксально и даже ужасно это прозвучит, все приведенное в первых абзацах не только не доказательство нашего скорого поражения, а наоборот — основание для оптимизма. И очень важно это видеть и понимать.

Нет ничего страшнее убийства детей в больницах. И даже наши враги не делают этого просто ради развлечения или удовольствия. Даже для них это одно из средств принуждения нас к капитуляции, которое применяют далеко не сразу (ибо есть "издержки", в первую очередь в международном положении рашки), а когда все остальное уже не сработало. Да, представления россиян о войне включают подобный террор как один из "разрешенных" методов влияния — но даже они не сразу прибегли к нему, а почему-то только сейчас.

Агентура во вражеском тылу необходима на длительное время. Делать ее единовременной ради терактов против рядовых военкомов – так же шаг очень не рядовой. Это один из актов отчаяния, еще один признак начала агонии и лихорадочного поиска выхода из проигрышной ситуации.

Наступление на Донбассе дается россиянам даже по их меркам дорогой ценой – но раз за разом отдаются приказы на штурм, от бойцов требуют ежедневного хотя бы малейшего продвижения.

Элементарный расчет показывает, что таким темпом один только Донбасс нужно брать годами, всю Украину – десятилетиями, и никакого населения России не хватит на годы таких потерь.

Но дело не в том, действительно ли Россия способна так годами продолжать ползучее наступление и шаг за шагом постепенно оккупировать всю Украину (спойлер – нет, не способна).

Цель Кремля совсем другая – любой ценой создать иллюзию, что Россия способна на годы такого продвижения, заставить нас и наших союзников поверить этому блефу. И здесь у них действительно есть шансы на успех – если мы поведемся.

Очень важно знать сильные и слабые стороны врага. Сильной стороной пуйла всегда было умение держать покер фейс и уверенно блефовать даже при очень плохой игре. Запад десятилетиями велся на его блеф. Именно эту свою "суперсилу" он пытается использовать и сейчас.

Происходит кульминация войны.

Она длится не дни и не недели, а долгие месяцы – да, в растянувшейся на несколько лет войне даже кульминационный "момент" считается месяцами.

Ныне продолжается что-то похоже на страшный паритет сторон. Оккупанты еще способны продвигаться вперед, но все медленнее и медленнее, уже на одном направлении одновременно. Мы еще отступаем на отдельных направлениях, но чем дальше, тем сильнее в обороне, кое-где успешно контратакуем, но еще очень далеки от способности перейти к успешному контрнаступлению.

В этой картине самые важные слова – "еще" и "уже".

Ситуация совсем не статическая, как это может показаться при взгляде с дивана на карту. Интенсивность боев пока очень высока даже по меркам этой войны, и так же высокие потери – у обеих сторон, но у россиян они непропорционально больше.

Война – это не о том, как двигаются стрелочки и линии на карте.

Это о том, кто сколько убил врагов за каждые следующие сутки, и сколько своих потерял за это же время.

А также о том, сколько пополнения сегодняшних потерь за это время набрали в тылу, одели в форму и отправили учиться убивать врагов и выживать самим.

Это о сожженных танках, изношенных пушечных стволах, выстрелянных боеприпасах – и о возможности их замены.

Российская армия уже прошла пик своего могущества, он пришелся ориентировочно на эти осень и зиму. Дальше с каждым днем эта армия становится все хуже и слабее, и сейчас эта тенденция неотразима, разве что произойдет какое-то нехорошее чудо. Арсенал немагических способов усилить российскую военную мощь практически исчерпан.

Монстр, которого россия смогла создать в течение осени 2022 – зимы 2024, очень большой, неповоротливый, тяжелый, и еще имеет значительный запас прочности. Он как разогнанный асфальтный каток за счет веса и набранной скорости способен еще немало протаранить собой – но принесший его в первоначальное движение импульс уже исчерпан.

В арсенале русских фейков не последнее место занимает выражение "русские медленно запрягают, но быстро едут". Это типичная ложь, в реальности все произошло наоборот – россияне запрягли очень быстро, когда и у нас, и у наших союзников еще даже конь не валялся.

Мобилизацию они провели осенью 22-го года, тогда как мы только сейчас понемногу пытаемся ее как-то наладить (и еще не на максимуме возможного, а наоборот – только в прошлом месяце сделали первые заметные шаги).

Их экономика уже весь 23-й год работала в военном режиме, мы же, возможно, переведем ее на такой режим в следующем году (и то еще не факт).

Их оборонка работает в три смены, и вышла на максимум своих возможностей.

Да, этого максимума возможностей хватило на прорывное увеличение выпуска ракет – такое, что их хватило полностью уничтожить всю нашу неядерную энергогенерацию, а теперь хватает на детские больницы (и к сожалению еще долго будет хватать, поэтому рассредоточение наших заведений медицины к сожалению становится крайне важной задачей, как не тяжело это будет сделать).

Еще этого максимума хватило на налаживание выпуска планирующих бомб в таком количестве, что лимитирующим фактором в их использовании становится количество самолето-вылетов, а не наличие боеприпаса.

Но этого максимума катастрофически не хватает на покрытие потерь железа на линии фронта.

Количество сожженных нашими защитниками и защитницами танков ежемесячно по меньшей мере вдвое превышает количество произведенных и снятых со складов хранения вместе, и эта разница "дебета и кредита" ежемесячно плюсуется. По всей остальной "броне" ситуация у врага еще гораздо хуже, чем по танкам. Так, во вражеском наступлении на Харьковщине в мае этого года было задействовано в разы больше бойцов, чем заходило в свое время на "СВО" — и в десять (!) раз меньше бронетехники.

Мониторинг складов хранения показывает, что в "бездонных засеках" уже просто просвечивает днище. Запас железа у врага – на год, ну максимум полтора года войны такой интенсивности как сейчас. И это из предположения, что вся техника на складах хотя бы потенциально может быть поставлена на фронт, а это предположение заведомо нереалистично.

Ситуация с пушками у врагов просто кричащая уже сейчас, здесь ни о каком годе-полтора речь уже не идет. Уже на фронте важную роль играют 130-миллиметровые пушки 1940-х годов, которые еще совок прекратил использовать в далеких 1970-х, и к которым пришлось просить снаряды у товарища Ина, потому что больше никто этот антиквариат не использует. Но Ин способен досыпать снарядов, но не способен заменять изношенные стволы – Северная Корея сама до сих пор держится за артустановки, подаренные еще товарищем Сталиным.

Отдельная история – ПВО. Мы сейчас очень болезненно ощущаем дефицит средств защиты неба. Но у нас их и не было изначально, и каждая новая поставка от союзников хоть чуть-чуть, но улучшает ситуацию.

В то же время ПВО россиян едва хватает на прикрытие Москвы, линии фронта и Крымского моста (уже даже не всего полуострова), и последний выступает чем-то вроде "ППОшной Чернобаевки", где регулярно утилизируется сначала С 300, затем С 400, теперь уже С 500… Между тем уже оголены Арктика и Дальний Восток (чего невозможно было представить себе при совке), и главное – неприкрытыми остаются все оборонные заводы, аэродромы и объекты нефтегазовой промышленности в глубине российской территории… Тенденция очевидна, и она такая же неумолимая как и на фронте.

В то же время у нас после 7-ми месячной трамповской блокады лишь с мая постепенно наладился поток американской помощи, которой с гарантией хватит по весне следующего года включительно.

Да, потом скорее всего этот поток прекратится при "втором пришествии" как его нежно зовут россияне "Трампушки". Но на этот раз это не будет неожиданностью, и у европейских союзников и у нас есть время, чтобы к этому подготовиться и иметь адекватную замену.

Европа проснулась от трех десятилетий летаргического сна и в лихорадочном темпе налаживает работу своей оборонки. В отличие от российской, который уже на пике возможностей и выше тянуться некуда, европейская оборонка на самом старте и взлете.

Да, раскачка занимает время – оказалось, что не рашка, а именно Европа "медленно запрягала". Зато о набранной скорости можно судить и по чешским поставкам снарядов, и главное по тому, как перспективы оценивают наши враги.

Попытки покушений на промышленников посреди Германии – еще одно проявление паники и агонии. Если уже пересекаются такие "красные линии" (а это оказывает большое влияние на способность Кремля находить и использовать "полезных идиотов" в европейском политикуме, и очень сужает поле для договоренностей Кремля с Европой) — значит, российские военные высоко оценили потенциал оборнопрома наших союзников, и просят свои спецслужбы сорвать выпуск продукции любой ценой. Потому что хорошо понимают последствия, когда эта продукция, наконец, доедет до нас.

Ну, а где-то там "в тени" Штатов и Европы – наша собственная оборонка, которая тоже оказалась во многом способной, и пока лишь медленно "раскачивается".

К сожалению, раскачивается медленнее, чем нужно, из-за отсутствия надлежащей государственной политики и нехватки средств в бюджете на выкуп отечественной продукции. Это еще одна история о том, кто же на самом деле "медленно запрягает" — и это опять никак не россия.

Даже при неоправданно медленном "запряжении" наша оборонка самостоятельно обеспечивает фронт дронами всех типов и радиусов действия, успешно ремонтирует беспрецедентно разнообразный "зоопарк" оружия и техники, которая происходит из десятков стран, сама выпускает артиллерию темпом, какому позавидовали бы многие западные компании. И что очень важно – налаживает выпуск боеприпасов.

Можем только представить, с какой скоростью мы поедем, когда (если) наконец признаем, что экономика должна быть переведена на военные рельсы! Потенциал роста – в разы, если не на порядки, и действия, которые для этого нужны не столь уж сложные.

Так что картина по "железу" очевидна и неумолима – постепенное исчерпание в оккупационной армии, притом чем дальше более угрожающим темпом, с вариантом полного исчерпания запасов по ряду критических позиций в пределах следующего календарного года.

И одновременно такой же постепенный, и такой же неумолимый, рост наших возможностей как за счет поставок от союзников, так и за счет собственной промышленности.

По людям ситуация немного лучше для врагов, но в целом также для них неутешительная.

Они набрали огромное количество людей в то время, когда мы полтора года проваливали мобилизацию. Созданный перевес в живой силе стал их главной "суперсилой" на протяжении 2023-24 годов, и до сих пор сохраняется.

Однако при том соотношении потерь, на которые мы вышли еще в прошлом году, и которое все это время сохраняется (напомню – когда мы в обороне, это соотношение не менее 1 к 5-6, бывает и 1 к 8-10-12, когда же мы в наступлении оно все равно в нашу пользу, но 1 к 2-3), даже достижение временного паритета означало бы в реальности наше значительное превосходство над врагом. Нетрудно посчитать, что когда мы в какой-то момент выставим против каждого оккупанта по одному нашему бойцу, при таких потерях вражеская армия начнет просто "таять на глазах".

А такой паритет является полностью достижимой целью. Парадоксально, но мы и здесь "медленно запрягаем" и именно поэтому сохранили значительный потенциал для роста. Наш мобилизационный ресурс почти не использован, в то время как у врагов он уже используется по максимуму.

Не стоит понимать предыдущую строчку как то, что у врага уже заканчиваются мобики и даже контрактники. Живой силы в России, к сожалению, еще хватит надолго – если считать чисто арифметически, без учета качества этой силы.

А вот качество уже сейчас падает катастрофически. С каждым последующим набором растет дефицит сержантов и офицеров, а "пушечное мясо" последних наборов уж очень напоминает шутку о "собачатине 5-й категории, которая идет на фарш вместе с будкой".

Именно такое качество стало не последней причиной провала вражеского наступления на Харьковщине. На наших защитников перли "зеленые" необученные новобранцы с такими же командирами; вполне ожидаемо для большинства из них первое сражение стало последним.

Так что общая картина достаточно однозначна. Мы выстояли этой зимой, когда армия вторжения была на максимуме своих возможностей. Сейчас у наших врагов исчерпан потенциал роста и даже поддержание нынешнего уровня боеспособности кажется малореальной задачей.

Время работает против нашего врага – конечно, при условии, что врагу не дадут перерыва, а продолжат наносить по меньшей мере такие потери как сейчас.

В то же время у нас тенденция противоположная – после наихудшего для нас положения этой зимой происходит наращивание сил, как относительно обеспечения "железом" и БК, так и относительно очень медленного, еще совсем недостаточного, но прорывного по сравнению с недавним прошлым, мобилизационного процесса.

Время начало работать на нас – конечно, при условии, что мы не расслабимся, а наоборот, несмотря на усталость, соберемся с силами и будем дожимать врага.

В войне наметился перелом. Он произойдет не сегодня и не завтра – в идеальном для нас случае не раньше осени этого года. А может, зимой. Или даже следующей весной. Не важно, главное что он возможен, и зависит преимущественно от нас.

Для этого перелома с технической стороны достаточно двух дополнительных условий по сравнению с сегодняшней ситуацией: лишение россиян абсолютного господства в небе и достижение хотя бы приблизительного паритета по личному составу.

При этих двух условиях наше преимущество становится необратимым, и мы снова выходим на позиции чем-то похожие на победную осень 2022 – конечно же, с поправкой на то, что это не круг, а спираль, где на каждом новом витке и силы сторон, и необходимые для любого усилия в разы больше, чем на предыдущем…

Первое условие должно обеспечить F16, второе – наша мобилизация.

Первый уже решенный вопрос, осталось дождаться, и уже совсем недолго. Второе – полностью в наших руках, и нуждается в нашем совместном сверхусилии. Ничего нереального в этом нет.

Третий год войны станет решающим, хотя, конечно же, не будет последним. Война может продолжаться еще и четвертый год, и пятый – но уже с более или менее определенным результатом, с четким пониманием того, кто просто еще сопротивляется, а кто дожимает до победы.

Мы имеем все шансы стать теми, кто будет "дожимать". Для этого сложились необходимые предпосылки, осталось приложить усилия.

Возможно даже сверхусилие – но целиком в пределах реального. Мы ведь раньше делали и нереальное.

Понимают ли все это в Кремле? К сожалению да.

И именно поэтому усиливаются мясные штурмы, горят авто военкомов, бомбы сыплются на города, а ракеты сознательно целятся в больницы.

Нас, украинский тыл, пытаются дожать до того, как на фронте произойдет необратимый перелом.

Именно это последний шанс наших врагов, и именно мы, наша усталость, наши страхи и эмоции – последний ресурс Кремля в этой войне. Конечно, при условии, что мы позволим использовать себя в такой роли.

Российская армия уже исчерпала свой потенциал, хотя по инерции продолжает страшное движение вперед.

Наша армия на фронте еще почти не почувствовала облегчения – даже самые первые бойцы новой волны мобилизации только проходят обучение, а большинство еще ждет повестки и ВЛК.

Мечтаемый перелом впереди – если за оставшиеся месяцы наш тыл не посыпается и не пригласит "мир любой ценой".

Следует понимать, что мира нам никто не даст. Не существует цены, за которую рашка готова была бы нас отпустить. До полного военного поражения россии нас не прекратят убивать – разве что возьмут паузу, чтобы после нее убить еще больше.

А вот временное (полгода-год) перемирие для того, чтобы избежать военного поражения, исправить описанную выше ситуацию и добить нас окончательно – вот именно это критически необходимо Кремлю. И именно это он пытается из нас вытеснить.

Кремлю критически необходимо время для накопления оружия и БК, набор и обучение личного состава и подготовку новой наступательной кампании. Без этой паузы перспективы полного военного поражения россии постепенно вырисовываются на горизонте – неторопливо, но неумолимо.

Нам также критически необходимо не дать врагу этой паузы.

Паузы, в течение которой не только прекратятся враждебные потери и наращивание сил.

Это одновременно будет та пауза, в течение которой к власти придет Трамп. Европа же в первый же день перемирия вздохнет с облегчением и перестанет тратить на нас средства своих налогоплательщиков – зачем, ведь там уже не стреляют?

В эту же паузу мы отменим военное положение, откроем границы, проведем демобилизацию и прекратим мобилизацию. А также втянемся в наше любимое развлечение – выборы.

Варианта, что мы вместо этого все время перемирия соблюдаем законы военного времени, держим границы закрытыми, мобилизуем и учим людей, роем окопы и накапливаем оружие и БК, в реальной жизни нет – в демократиях такое невозможно.

Поэтому россия использует анатркт для подготовки следующего акта нашей трагедии, мы же хватим немного воздуха мирной жизни и свободы, чтобы после этого потерять их навсегда.

Пуйлу уже удался такой сценарий по отношению к Чечне, именно его он хочет повторить с нами.

Армия на такое не купится, поэтому его "целевая аудитория" — мы с вами, украинский тыл.

Именно нам адресованы все "миротворческие" призывы разнообразных орбанов и слезливые "чадолюбивые" сообщения "украинских" ЛОМов "рускомирского" происхождения.

И так, нам адресованы ракеты по ТЭЦ, ГЭС и "Охматдету". И надо быть готовым, что их прилетит еще много. Готовыми и физически (сейчас заведения медицины следует считать среди наиболее вероятных целей последующих атак и принимать соответствующие меры), и главное – морально.

Единственная здоровая реакция на "Охматдет" — злоба, сцепленные зубы, ненависть к врагу.

Ненависть, которая превращается в регистрацию в Резерв+ и поиск вакансии на сайте рекрутинга ВСУ.

Злость, материализуемая в донатах.

Сцеплены зубы, сменяющиеся усталой улыбкой после нескольких часов волонтерского труда.

Именно такова наша реакция на попытку врага нас дожать.

Помним: весь ужас нынешнего момента – это агония, начало конца вражеской армии и отчаянные попытки Кремля отменить этот конец нашими с вами руками.

Мы, наша усталость, эмоции и слабость – последний шанс Кремля в этой войне, и наше право и наша обязанность не дать этому шансу реализоваться.

Да, кульминационный момент всегда нелегок. Но именно наше поведение в такие моменты определяет ход истории. Истории страны и миллионов наших персональных историй.

Надеюсь, мы правильно напишем наши истории.

Слава Украине.

Источник: сообщение Евгения Дикого на странице Facebook.