Инвестиционный банкир поделился своим видением проблемы повышения налогов в Украине во время войны

Можно ли избежать повышения налогов?

На это есть один неприятный ответ. Нет. Нельзя.

Неприятный, потому что никто не любит платить налоги. Это вообще не естественно — любить платить налоги. Особенно никто не любит, когда налоги растут. По крайней мере, среди тех, кто их действительно платит. И это действительно плохо влияет на экономику. Повышение налогов вредит экономике. Потому как ни смотри, а повышение налогов — это вещь неприятная и непопулярная.

В Украине с начала войны сложилась уникальная ситуация. До сих пор не были повышены налоги. В начале войны даже производились налоговые льготы. И это впервые произошло в истории человечества. Когда страна находится в войне, причем такой масштабной войне, затрагивающей всю твою территорию и нуждающейся в мобилизации, а в стране не повышаются налоги. Да не бывает так. Ибо война это дорого. Очень дорого. И всегда сопровождается повышением налогов. Даже в России сейчас наблюдается самый большой в истории рост налогов. Хотя мы все привыкли верить, что у России есть какие-то нескончаемые ресурсы.

Но в Украине произошло чудо. Благодаря деньгам наших западных партнеров. И удар по экономике был гораздо меньше. Он был амортизирован. Была сохранена макроэкономическая стабильность. И люди стали воспринимать это как данность. Что можно иметь войну и низкую инфляцию. Что можно иметь войну и экономику в тылу, почти не отличающуюся от того, что было до войны. Что можно иметь войну и не иметь повышения налогов.

Аномалия стала восприниматься как норма. И поэтому когда стало нужно повышать налоги, то общество оказалось к этому не готовым. Хотя, например, если бы такие шаги были сделаны в первые недели войны, они были бы восприняты с пониманием.

Почему это время пришло? Ибо война это дорого. И денег на финансирование армии не хватает. А у наших западных партнеров в своей финансовой поддержке есть одно простое правило. Их деньги идут на все, кроме финансирования обороны. Вся социалка, все зарплаты чиновникам — это все деньги наших партнеров. Потому, кстати, нельзя забрать деньги у чиновника по зарплате и передать военному. Нельзя, даже если бы это имело смысл. Но нельзя. В начале года, испытывая дефицит боеприпасов, правительство потратило на импорт вооружений больше денег, чем закладывало в бюджет. И теперь сталкивался с проблемой, что денег может не хватить даже на зарплаты военным. Вряд ли страна, которая находится в состоянии войны, может себе это позволить, аргументируя это тем, что это повредит бизнесу в тылу. Каждый раз в такие моменты нужно спрашивать себя, а какой бизнес-климат в Мариуполе или Бахмуте.

Можно ли избежать поднятия налогов? Часто можно услышать, что есть теневая экономика, есть таможня, есть много злоупотреблений при расходах государственных денег. И это верно. Это все есть. А вот чего нет, так это волшебной кнопки, нажав которую, можно с 1 сентября остановить коррупцию или получить реформированную таможню. Любые изменения, которые могут привести к увеличению доходов бюджета за счет уменьшения коррупции, должны быть системными, а результат от них будет через 2-3 года. Это так работает. К несчастью. Хотя очень хотелось бы.

Значит ли это, что не нужно реформировать налоговую или таможню? Нет. Надо. Причем для увеличения доверия между обществом и властью, между бизнесом и чиновниками, неизбежное поднятие налогов должно сопровождаться системными шагами по реформированию налоговой и таможни, по уменьшению давления на бизнес. Однако следует понимать, что эти шаги никак не отменят необходимость нахождения средств для финансирования армии здесь и сейчас. Просто нужно демонстрировать политическую волю для перемен, нужно демонстрировать, что удар идет не только по бизнесу. И нужно сделать уже сейчас те шаги, которые снизят потребности в дополнительном поднятии налогов за 2-3 года. Причем ничего придумывать не нужно. Все шаги уже давно прописаны в программе МВФ.

Но само поднятие налогов неотвратимо. И вопрос здесь только в том, какие именно налоги должны быть повышены. Бизнес очень удивился, когда налоговое давление на него было выбрано как база для поступлений бюджета, когда увидели значительный рост военного сбора и фактически налог на оборот вместо простого увеличения НДС. Что задело бы всех, но равномерно. И не было бы исключительно давление на светлый бизнес. Потому что серые дельцы, что люди из светлой прозрачной части экономики, все тратят средства. Все потребляют. И тратя их, платят НДС. Пропорционально собственному потреблению. И в результате, чем больше вы тратите, тем больше вы платите. Что справедливо. А вот военный сбор будут платить больше те, кто и так уже честный налогоплательщик. Что не очень справедливо.

Когда государство просит затянуть пояса, люди должны особо обращать внимание на вопросы справедливости. И так во время войны нельзя избежать затягивания поясов. Но можно избежать откровенной несправедливости. И синхронизация давно назревших реформ, которые нужно было делать 2, 5, 7, 15 лет назад, и повышение налогов может стать демонстрацией того, что власть понимает важность справедливости.

Источник: страница в фейсбуке Сергея Фурсы