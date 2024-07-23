Налоговый шок: в Украине готовят небывалое повышение налогов. Как это повлияет на цены и кошельки украинцев

На авторынке уже ажиотаж — люди скупают автомобили, пока на их регистрацию не ввели сбор 15%

В Украине готовится рекордное повышение налогов. В правительственном проекте, уже зарегистрированном в Раде, прописана настоящая "шоковая налоговая терапия" для людей и бизнеса.

Например, речь идет о 30% военного сбора на ювелирные украшения и 15% – на легковых авто. Это в 10—20 раз больше, чем платят с этих товаров сейчас. Военный сбор "для всех" должен вырасти с 1,5 до 5%.

Дополнительные 5% придется отдать также с продажи недвижимости.

Бизнесу, включая ФОПы (физические лица — предприниматели (ФЛП), чаще употребляется украинская форма — ФОП), тоже подготовили сюрприз — новый налог с дохода.

Эксперты уже подсчитывают, как новые налоги изменят "цены на все". А самые предусмотрительные украинцы бросились скупать товары, "пока не подорожали". Как рассказал "Телеграфу" руководитель компании AutoConsulting Олег Омельницкий, на недавних выходных был настоящий ажиотаж в автосалонах — люди просто разметали автомобили, которые на тот момент были в наличии. А в понедельник некоторые салоны заявили, что уже поднимают цены.

"Телеграф" разбирался, что будет с налогами и как это повлияет на цены.

Новые налоги с зарплат, квартир и машин и "сюрприз" для ФОПов

О повышении налогов в Украине говорят уже давно. Частично такие шаги прописаны в обновленном меморандуме с МВФ, а частично уже даже реализованы или близки к этому, как, скажем, новые акцизы на топливо или газированные напитки. Впрочем, о главных налоговых страшилках — повышении НДС и военного сбора — до последнего времени особых подробностей не было.

Но 18 июля Кабмин подал в Раду законопроект №11416 , содержащий целый ряд изменений в Налоговый кодекс.

Вот главные новации:

Повышение базовой ставки военного сбора с нынешних 1,5% до 5%. Напомним: военный сбор высчитывают из всех зарплат. Поэтому в случае принятия законопроекта придется платить на 3,5% больше. К примеру, если вы получаете 20 тысяч гривен, то налог вырастет на 700 гривен. Военный сбор 5% придется платить также при покупке банковских металлов (сейчас такого пункта в Налоговом кодексе нет). Для отдельных товаров предлагается ввести повышенный военный сбор. Например, 30% — с продажи ювелирных изделий или 15% — с первой регистрации легковых авто. При этом вторичного рынка автомобилей эта норма касаться не будет, только "свежего" импорта новых или подержанных легковушек. Еще одно новшество — дополнительные 5% с продажи недвижимости. Сейчас этот налог зависит от того, сколько именно объектов вы продаете. Скажем, если речь идет о первом договоре за год, то налога вообще нет, при второй продаже уже нужно платить 5% плюс 1,5% военного сбора, а при третьей продаже в год — 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора. По новому проекту возрастут все налоги. При первой продаже в год придется отдать 5%, при второй — 10%, при третьей — 23%. Изменится также необлагаемая налогом стоимость посылок из-за границы. Сейчас сумма составляет 150 евро, будет только 45 евро. Все, что дороже, плюс 20% НДС на ввозную пошлину (в среднем 10% и ставка зависит от товарной категории). 5% военного сбора планируется ввести для операторов мобильной связи. Бизнес (юридические лица — плательщики налога на прибыль и ФОП 3-й и 4-й групп) будут платить новый сбор в размере 1% от дохода. Еще более угрожающая для бизнеса норма — требование проводить инвентаризации основных средств и материальных ценностей и наличных денег по требованию контролирующих органов. А за недопуск на подобную инвентаризацию контролеров имущество налогоплательщика могут арестовать. Есть пункты, которые фактически дублируют обязательства Украины, прописанные в обновленном меморандуме с МВФ. К примеру, об авансовом платеже с АЗС в размере половины минимальной зарплаты за каждый кубический метр резервуаров для хранения топлива. Или об акцизе 0,1 евро за литр на сладкие газированные напитки.

Закон, если, конечно, он будет принят, вступит в действие с первого числа следующего месяца. То есть если за него проголосуют в июле, то действовать он начнет уже с 1 августа. Как указано в пояснительной записке, ожидаются дополнительные поступления в бюджет на уровне около 125 млрд гривен.

Как отметил глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, в проекте ничего не сказано об НДС, то есть его, судя по всему, повышать пока не собираются.

— Очевидно, решили остановиться на военном сборе и поиграть его ставками. Потому что НДС — это системный налог, который оказывает большое влияние на цены и может разогнать инфляцию, — пояснил Пендзин "Телеграфу".

За украшениями — в Турцию, автомобили — только старые?

Эксперты, с которыми пообщался "Телеграф", говорят, что украинцам нужно готовиться к "затягиванию поясов" — доходы станут меньше, а расходы вырастут.

Плохая новость в том, что фактически увеличивается налоговая нагрузка на работу, потому что военный сбор мы все платим с зарплат, отмечает экономист Алексей Кущ.

При этом цены на ряд товаров и услуг могут увеличиться.

Как говорит президент Союза ювелиров Украины Дмитрий Выдолоб, цены на ювелирные изделия придется повышать на треть. По его мнению, это может просто убить ювелирную отрасль, потому что продукция станет неконкурентной.

— Наши женщины будут ездить за украшениями за границу, например, в Турцию, которая на четвертом месте в мире по объему ювелирного производства. В Украине покупать по таким ценам ничего не будут, — считает Выдолоб.

По словам Олега Омельницкого, резко повысится налоговая нагрузка на новые и только что пригнанные в Украину подержанные автомобили. Если сейчас при первой регистрации платят 5%, то по новому закону будет уже 20%. То есть если авто стоит 10 тысяч долларов, то придется заплатить сверху еще 2 тысячи долларов.

— Такие высокие налоги фактически парализуют сегменты новых авто и "свежего" б/у импорта. Продажи упадут на 50% и даже больше. Сначала все бросятся на рынок внутренних перепродаж, потому что там не нужно платить повышенный военный сбор. Но внутренние перепродажи очень зависят от притока импорта. Если он резко упадет, пойдут вверх цены и на перепродающиеся внутри страны машины, потому что резко возрастет спрос. Так что "Ланос", который сейчас стоит 3 тысячи долларов, взлетит в цене до 5 тысяч. Начнутся спекуляции, а заработки пойдут не в бюджет, а в барсетки перекупщиков, — говорит Омельницкий.

Обвалу авторынка, который предсказывают эксперты, предшествует невиданный ажиотаж. Как только скандальный проект появился в парламенте, украинцы бросились в салоны скупать новые автомобили. Как говорит Омельницкий, во многих салонах значительно сократился выбор авто, а в некоторых вообще почти все разобрали. Те, кто планировал приобрести новый автомобиль, спешат поставить его на учет, пока не повысили налоги. И потому со складов выгребают все, что едет.

Что касается недвижимости, то, как считает столичный риелтор Ирина Луханина, на ценах в объявлениях новый налог никак не отразится. Но продавцы, скорее всего, будут предлагать покупателям "разделить" его пополам. То есть если квартира стоит 50 тысяч долларов, то придется заплатить 5% — 2,5 тысячи долларов. И продавец и покупатель "скинутся" по 1,25 тысячи. И это если речь идет о первой продаже недвижимости в год. Потому что при третьей продажи придется делить уже 23% от стоимости, а это более 10 тысяч долларов на квартире за 50 тысяч.

— То есть даже если формально цены на квартиры не изменятся, общая стоимость сделки и для покупателя, и для продавца увеличится. Занизить оценочную стоимость объекта, как это делали прежде, уже не получится. Так что придется платить, — объяснила "Телеграфу" Ирина Луханина.

Что будет с ценами "на все" и решится ли бизнес их поднять

Бизнес тоже ожидает худших времен. Как говорит глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский, предпринимателям — и юрлицам, и ФОПам 3-й и 4-й групп — придется платить 1% от любой деятельности. И хотя, на первый взгляд, это не так много, на самом деле налог достаточно существенный, речь идет о налогообложении всего дохода (а не, например, прибыли, на которую бизнес в Украине тоже платит налог).

— В отличие от НДС этот налог не возвращается экспортерам, и поэтому экспортеры продукции с высокой добавленной стоимостью могут пострадать больше всего от такого налогового новшества. Этот сбор в размере 1% будет добавлен к стоимости всех товаров и услуг, что приведет к автоматическому повышению цен буквально на все — от сырья до товаров и услуг, — считает Забловский.

Глава общественного объединения SAVEФОП и владелец фирмы по производству окон Сергей Доротич говорит, что на самом деле все должно подорожать не на 1%, а, как минимум, на 2%, потому что прибавится кумулятивный эффект, то есть подорожание будет на каждом звене — от производства и логистики до розничной торговли. Но, по его словам, это далеко не единственный фактор, который будет влиять на цены этой осенью.

— Кроме новых налогов, у нас остаются старые проблемы – отключение электричества, дефицит кадров и т.д. Все это увеличивает себестоимость товаров. Но повышать цены без конца мы не можем – их просто не будут покупать. Поэтому для бизнеса есть несколько сценариев — либо уходить в тень и экономить на налогах, либо закрываться, — отметил Доротич.

Конечно, скандальный проект Кабмина — еще не окончательная версия. Его еще могут переписать в Раде, и вообще провести такой "антирейтинговый" законопроект через сессионный зал будет непросто. Поэтому — что мы увидим на выходе и как в конце концов изменятся налоги, будет понятно в ближайшее время.