Продать или купить квартиру станет сложнее: как новые налоги ударят по карману украинцев

Продавцов недвижимости ждет неприятный сюрприз

В Украине готовят рекордное повышение налогов. Теперь купить квартиру украинцам станет еще сложнее из-за введения дополнительного налога на недвижимость, а именно — 5% от первой продажи квартиры или дома.

Новые налоги на стоимости недвижимости не отразятся, считает риелтор из Киева Ирина Луханина. Однако продавцы могут настаивать, чтобы разделить их с покупателем. Детальнее читайте в материале "Телеграфа" под названием "В Украине резко увеличат налоги. 9 моментов, которые нужно знать".

Сейчас нет налога на первую продажу недвижимости. Однако если собственник продает второй объект недвижимости за год, то он должен заплатить налог в размере 5%, а также военный сбор (1,5%).

После повышения налогов придется платить уже с первой продажи. Каждое следующее соглашение будет дороже предыдущего. Вот что предлагают в новом законопроекте:

первая продажа — 5%;

вторая продажа — 10%;

третья продажа — 23%.

На стоимости квартир это вряд ли отразится, считает Луханина. Однако продавцы будут предлагать покупателям поделить стоимость налога пополам. Соответственно, если первая продажа обойдется покупателю в дополнительные 2,5% от стоимости квартиры, то во время третьей сделки продавца придется "скинуться" своей долей в 11,5%.

"То есть даже если формально цены на квартиры не изменятся, общая стоимость сделки и для покупателя, и для продавца увеличится. Занизить оценочную стоимость объекта, как это делали когда-то, уже не получится. Поэтому придется платить", — объясняет Луханина.

Отметим, что речь идет об изменениях, указанных в законопроекте № 11416. Его Кабмин подал в Раду 18 июля.

"Телеграф" ранее писал, кому выгодны новые налоги для АЗС. Эксперты рассказали, что об этом думают.