Все подорожает: как новые налоги ударят по карманам украинцев

Поменяется ситуация и для бизнеса

Вследствие поднятия налогов в Украине ожидается и рост цен. Все подорожает на 1-2%.

Как поднятие налогов отразится на ценах, говорится в материале "Телеграфа "В Украине резко повысят налоги. 9 моментов, которые нужно знать".

По словам главы общественного объединения SAVEФОП и владельца фирмы по производству окон Сергея Доротича, прибавится кумулятивный эффект. Это означает, что подорожание будет на каждом звене — от производства и логистики до розничной торговли. Однако это не единственный фактор, который будет влиять на цены этой осенью.

Помимо налогов, остается и старые проблемы, в частности, отключение электричества, дефицит кадров. Все это увеличивает себестоимость товаров.

"Но повышать цены без конца мы не можем – их просто не будут покупать. Поэтому для бизнеса есть несколько сценариев — либо уходить в тень и экономить на налогах, либо закрываться", — добавил Доротич.

Для бизнеса ситуация также ухудшится. По словам главы секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрея Забловского, юрлицами ФОПам 3-й и 4-й групп придется платить 1% от любой деятельности. Это весьма существенный налог, поскольку облагаться будет весь доход.

Этот налог экспортерам не возвращается, поэтому от такого новшества больше всего могут пострадать экспортеры продукции с высокой добавленной стоимостью. Этот сбор в размере 1% будет добавлен к стоимости всех товаров и услуг и приведет к автоматическому повышению цен буквально на все — от сырья до товаров и услуг.

Ранее "Телеграф" писал, что купить и продать квартиру вследствие поднятия налогов станет сложнее. Также мы рассказывали, как отразятся новые налоги на ювелирном бизнесе.