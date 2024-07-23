Придется ездить в Турцию: новые налоги убьют украинскую "ювелирку", говорят эксперты

Цены на ювелирные изделия придется повышать на треть

Правительство Украины готовит рекордное повышение налогов. В частности, оно затронет и ювелирный бизнес — речь идет о 30% военного сбора на украшения.

Эксперты, с которыми пообщался "Телеграф", говорят, что украинцам нужно готовиться к "затягиванию поясов" — доходы станут меньше, а расходы вырастут. Об этом говорится в материале "В Украине резко повысят налоги. 9 моментов, которые нужно знать".

По мнению экономиста Алексея Куща, плохая новость в том, что фактически увеличивается налоговая нагрузка на работу, потому что военный сбор оплачивается с зарплат. При этом цены на ряд товаров и услуг могут увеличиться.

Как говорит президент Союза ювелиров Украины Дмитрий Выдолоб, цены на ювелирные изделия придется повышать на треть. По его мнению, это может просто убить ювелирную отрасль, потому что продукция станет неконкурентной.

"Наши женщины будут ездить за украшениями за границу, например, в Турцию, которая на четвертом месте в мире по объему ювелирного производства. В Украине покупать по таким ценам ничего не будут", — считает Выдолоб.

Напомним, ранее мы писали о том, кому действительно выгодны новые налоги для АЗС и закроются ли сельские автозаправки.