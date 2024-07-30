Совладелец "Новой почты" Владимир Поперешнюк рассказал, что помогло богатым странам нажить свой капитал

Чем отличаются богатые страны от бедных? Первые долгое время имели экономическую свободу и низкие налоги! Все богатые страны, без исключения. Предприниматели у них успели сотворить экономическое чудо, накопили капитал, увеличили производительность труда.

В бедных странах никогда не существовало экономической свободы, или она была лишь на непродолжительный срок, потому что там всегда были только высокие налоги, строгие регулирования, большой государственный аппарат. У предпринимателей даже не было шансов создать благосостояние, накопить капитал, развить технологии, увеличить производительность труда.

И когда чиновники еще раз поднимают налоги в бедной стране, они фиксируют бедность и сдерживают рост экономики и благосостояния населения. Это корневая проблема, ведь экономика, а не налоги, является источником финансирования обороны.

Сколько замученную корову не дои, или хилого гуся не ощипывай, больше молока и перьев никак не будешь иметь. Поднятием налогов можно только окончательно отправить корову с гусем на тот свет, то есть дожать экономику до коллапса.

Нужно становиться богатой страной, потому что бедной всегда будет не хватать ресурсов для защиты от внешнего агрессора. А для этого нужно меньше мешать предпринимателям, снижать налоги, проводить дерегулирование, приватизацию и сокращение всех невоенных бюджетных расходов.

Источник: пост Поперешнюка в Facebook.