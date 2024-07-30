Співвласник "Нової пошти" Володимир Поперешнюк розповів, що допомогло багатим країнам нажити свій капітал

Чим відрізняються багаті країни від бідних? Перші протягом тривалого часу мали економічну свободу та низькі податки! Всі багаті країни, без жодних винятків. Підприємці у них встигли створити економічне диво, накопичили капітал, збільшили продуктивність праці.

Натомість у бідних країнах ніколи не існувало економічної свободи, або вона була лише нетривалий термін, бо там завжди були тільки високі податки, суворі регулювання, завеликий державний апарат. Підприємці навіть не мали шансів створити добробут, накопичити капітал, розвинути технології, збільшити продуктивність праці.

І коли чиновники вкотре піднімають податки у бідній країні, вони фіксують бідність та стримують ріст економіки та добробуту населення. Це є кореневою проблемою, адже економіка, а не податки, є джерелом фінансування оборони.

Скільки замучену корову не дої, чи кволого гусака не обскубуй, більше молока і пірʼя ніяк не матимеш. Підняттям податків можна лише остаточно відправити корову з гусаком на той світ, тобто дотиснути економіку до колапсу.

Потрібно ставати багатою країною, бо бідній завжди бракуватиме ресурсів для захисту від зовнішнього агресора. А для цього потрібно менше заважати підприємцям, знижувати податки, проводити дерегулювання, приватизацію та скорочення всіх невійськових бюджетних витрат.

Джерело: пост Поперешнюка у Facebook.