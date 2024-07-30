"Обеспечить справедливость": министр финансов объяснил, почему в Украине снова вырастут налоги

Таким образом каждый сможет поддержать ВСУ

В Украине готовится рекордное повышение налогов. Речь о военном сборе на условную роскошь – покупку авто, продажа недвижимости, налог на ювелирные изделия, а также повышение ставок с оборота для ФЛП и введение "налога" в 1% на оборот для юрлиц. Расширение базы налогообложения — правильный шаг.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью "РБК-Украины". Таким образом каждый работающий гражданин Украины будет иметь возможность внести свой вклад в поддержку Вооруженных сил Украины.

Глава Министерства финансов добавил, что военный сбор — история не новая. Он был введен еще в 2014 году и с тех пор не было ни одного нового дополнительного ресурса, который бы имел четкую связь с финансированием военных нужд.

"Более того, мы считаем, что несправедлива ситуация, когда часть граждан работают официально, платят все налоги – НДФЛ, военный сбор и ЕСВ, а другие предпочитают оптимизироваться через минимальную зарплату или через ФЛПы", — добавил Сергей Марченко.

Он рассказал, что 70% официально трудоустроенных — это государственный сектор. Там нельзя скрыть свою заработную плату, но доля госсектора от всех работающих незначительна. Поэтому необходимо расширить базу налогообложения военным сбором, чтобы у каждого гражданина была возможность внести свой вклад в поддержку Вооруженных Сил.

"Мы четко идентифицируем военный сбор с доходами граждан, часть которых они должны уплатить в виде налогов. Наша задача – обеспечить справедливость в оплате военного сбора. И это был основополагающий принцип, почему избрали именно военный сбор, а не другие налоги", — отметил министр.

Он добавил, что увеличение ставки НДС – это опция, которая всегда присутствует. Она проста и в то же время болезненна для менее защищенных граждан.

Ранее мы рассказывали, повышение налогов затронет и ювелирный бизнес — речь идет о 30% военного сбора на украшения. Также "Телеграф" писал, что в Украине вводится дополнительный налог на недвижимость.