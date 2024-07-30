Украина подрывает энергетическую безопасность Европы. Кто и зачем это сделал и так подставил страну

Эксперт по энергетическим вопросам Сергей Куюн рассказал о последствиях венгерско-словацких угроз для Украины

О венгерско-словацких угрозах или как мы сами себе привезли проблемы.

1. На обеспеченности рынка горючим это не отразится. С этого направления мы получаем до 10% (на пике), а имеем логистические мощности дополнительно на 50% больше как минимум. Но. Такие возможности у нас есть благодаря разветвленной системе поставок, которая не укрепится в случае потери этого направления.

2. Украина – хороший клиент для MOL (ему принадлежат НПЗ в Венгрии и Словакии). Его потеря – выстрел самим себе в ногу. Они это понимают судя по тому, что разговоры о возможном прекращении поставок нам электричества из Венгрии прекратились. Это их немалые деньги. А когда российская нефть поступать туда прекратит (эти исключения из санкций не навсегда), такой клиент им нужен будет еще больше. Хотя как только мы получим доступ к "большой воде", мы первыми откажемся от венгерско-словацкого импорта, как достаточно дорогого.

3. У нас достаточно поводов привлечь санкции, объяснить их причину и тогда все бы их поняли и внутри, и снаружи. Но мы не предупредили Европу, молчим и сейчас. Знаем только, что введены санкции против "Лукойла" (российской, но частной компании), а против "Роснефти" (государственной компании), которая тоже есть в той "Дружбе", — нет. (Там также есть "Татнефть", более близкая к Кремлю, чем "Лукойл". В частности, в Татарстане активно развивается оборонная промышленность, в частности собирают "шахеды").

4. Украина что-то ввела, но прокачка нефти не уменьшилась, как заявил НАК. (Т.е. вместо "Лукойла" там уже кто-то другой. А "Лукойл", думаю, перекрестился и пошел продавать свою нефть по морю). Мы ничего не выиграли, но нас уже обвинили в подрыве энергетической безопасности Европы. Медийно и репутационно мы в проигрыше. Думаю, это одна из главных целей этой спецоперации.

5. Возникает очередной бл@дский вопрос: Кто и зачем это сделал с нашей стороны и так подставил страну?".

Источник: пост Куюна в Facebook