Словакия выдвинула новый ультиматум Украине из-за запрета транзита нефти

Страна-соседка грозит перекрыть поставки топлива

Если Украина не восстановит транзит российской нефти, то словацкий НПЗ Slovnaft не будет поставлять ей дизтопливо. Этот завод играет существенную роль в снабжении страны дизтопливом.

Такое заявление сделал премьер Словакии Роберт Фицо. Его слова приводит местное издание Postoj.

По словам Фицо, украинские "санкции" бессмысленны и нанесут вред лишь Украине, Словакии и Венгрии, но не России. Он добавил, что эту информацию уже сообщили украинскому послу Мирославу Кастрану.

"Если транзит российской нефти через Украину не будет восстановлен в ближайшее время, Slovnaft не будет продолжать поставлять в Украину дизельное топливо, которое покрывает одну десятую часть ее потребления", — сказал он.

Также словацкий премьер заявил, что проблемы с транзитом не заставят его страну изменить мнение о российском вторжении в Украину.

Как известно, российский "Лукойл" находится под санкциями в Украине еще с 2018 года. Однако тогда они коснулись только вывода капиталов, ограничения торговых операций, а также участия в приватизации и аренде государственного имущества. В июне текущего года СНБО значительно расширил эти санкции, включив, в том числе, запрет на транзит.

От этих поставок зависят Словакия и Венгрия. После принятия решения обе страны начали критиковать Украину.