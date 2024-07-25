Рубильник Орбана: угрожают ли украинцам еще большие отключения света и при чем здесь нефтепровод "Дружба"

Из Венгрии идет до 40% коммерческого импорта электроэнергии

Вокруг нефтепровода "Дружба" закручивается большая интрига. Украина ужесточила санкции против российской компании "Лукойл", которая транзитирует немалые объемы нефти в Венгрию и Словакию именно через этот нефтепровод.

То есть соседние страны могут поднимать шум, в том числе и с прицелом "на будущее", опасаясь, что им срежут объемы поставок, пояснил "Телеграфу" аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук.

"Телеграф" разбирался, чем Украине грозит "нефтяная ссора" с Венгрией и Словакией. Действительно ли нам могут перекрыть поставки дизеля и электроэнергии и какими могут быть последствия.

Есть ли нефть в "Дружбе"?

Скандал вокруг "Дружбы" поднимается уже не в первый раз. Еще в 2022 году российская компания "Транснефть" заявляла, что Украина "перекрыла кран" из-за санкций, которые сделали невозможным оплату транзита (платежи тогда обслуживал "Газпромбанк", оказавшийся в подсанкционном списке). Но тогда вопрос решили.

Впоследствии уже вся российская нефть попала под санкции в Европе, но для трубопроводного ресурса, идущего через "Дружбу" в Венгрию, Словакию в Чехию, сделали исключение — это было предметом политического торга.

Тогда советница министра энергетики Украины Елена Зеркаль заявила, что "Дружба" могла бы стать инструментом влияния Украины на Венгрию, потому что с отдельной веткой идущего в эту страну нефтепровода "может что-то произойти". Но в Минэнерго тут же открестились от слов советницы, отметив, что Украина, несмотря на войну с Россией, остается надежным партнером ЕС, предоставляя услуги транзита нефти и газа.

Напомним, существующий договор с Россией на транзит по нефтепроводу "Дружба" действует до 2030 года. Но на днях разразился новый скандал. В Венгрии и Словакии утверждают, что Украина якобы снова "перекрыла кран".

В этих странах заявляют, что перестали получать нефть от российской компании "Лукойл" .

В июне Украина действительно усилила санкции против "Лукойла", введя запрет на транзит ресурса этой компании через нашу территорию.

Глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов подтвердил, что нефти "Лукойла" в "Дружбе" уже нет, и общие объемы транзита, по его словам, не изменились.

"Украина не может транспортировать нефть "Лукойла", но объемы общего транзита остаются неизменными", — сказал Чернышов на встрече с инвесторами.

То есть нефть "Лукойла" должны были заменить, по крайней мере по документам, на ресурс других компаний. Что, конечно, могло вызвать сбои в работе нефтепереработки в Словакии и Венгрии, законтрактовавшей именно лукойловскую нефть.

Российский "Интерфакс", ссылаясь на свои источники в нефтеперерабатывающей отрасли, сообщил, что "Лукойл" уже пытается перебросить свою нефть на другие направления, в обход "Дружбы". А европейские клиенты якобы ведут переговоры о новых схемах закупки ресурса. Собеседник "Интерфакса" предположил, что могут идти консультации по закупке нефти на границе России и Украины.

— Все мониторинговые системы показывают — нефть через "Дружбу" идет. У Украины есть обязательства по объему транзита. И она их выполняет. А чей именно ресурс идет по трубе – не наше дело. Мы не подписывались транспортировать именно нефть "Лукойла". И если нефть "не та", то это уже задача европейским получателям ресурса сменить поставщика, — отметил руководитель специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

Пугают топливом, электричеством и даже ассоциацией с ЕС

Тем временем Венгрия и Словакия уже пожаловались на Украину в Еврокомиссию.

"Мы можем подтвердить, что исполнительный вице-президент Валдис Домбровскис получил письмо от министров иностранных дел Венгрии и Словакии по поводу негативного влияния решения Украины остановить поставки от компании "Лукойл" через нефтепровод "Дружба". Мы сейчас изучаем содержание этого письма и собираем больше информации для принятия решения. Сейчас нет немедленного вредного влияния на безопасность поставок нефти в ЕС", — заявил во время брифинга в Брюсселе спикер ЕК по вопросам сельского хозяйства и торговли Олаф Гилл.

— Конечно, никакого дефицита нефтепродуктов в Европе не будет. В конце концов, там есть резервы, которых хватит как минимум на четыре месяца, — говорит Корольчук.

В Венгрии и Словакии нашли страшилку и для Украины. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отметил, что они обеспечивают 10% всего импорта дизтоплива в Украину. И могут прекратить поставки, если наша страна и дальше будет "блокировать транзит российской нефти".

В Венгрии пошли еще дальше. Там намекают даже на "зеркальный ответ" — угрожают отказать Украине в импорте электроэнергии. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил также о возможности судебного иска к Украине, поскольку, по его мнению, речь идет о нарушении условий соглашения об Ассоциации с ЕС.

— То есть вопрос пытаются перевести в политическую плоскость, — говорит Корольчук.

Испытание током

Что означает для Украины угрозы Словакии и Венгрии и могут ли стать для нас проблемой перебои с импортом топлива или электричества из соседних стран?

Руководитель консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн отказался называть конкретные части венгерского и словацкого топлива в общей структуре украинского импорта.

— Сегодня ночью снова была атака на объекты нефтяного комплекса. Вопрос импорта стратегический, поэтому лучше воздержаться от конкретных цифр. Но точно скажу, что никакого дефицита у нас не будет, даже если Венгрия и Словакия полностью остановят поставки. Украинский рынок очень диверсифицирован. Среди поставщиков он считается премиальным, потому что мы даем хорошую цену. Так что желающих продавать нам горючее хватает, и мы можем очень быстро заместить объемы с других направлений, — отметил Куюн.

С ним согласен и владелец компании "Прайм" Дмитрий Леушкин.

— Топлива в избытке и в других направлениях, никакой дефицит или даже временные перебои нам не грозят, — уверен Леушкин.

Другое дело с электроэнергией. Украинская энергосистема — в жестком дефиците, мы ежедневно импортируем электричество из Европы, и значительная часть этих поставок приходится именно на Венгрию.

— Из Венгрии идет до 40% коммерческого импорта электроэнергии. Это как венгерский ток, так и перелив из Австрии и Германии. Речь идет примерно о 10—12 млн киловатт в сутки. В общем потреблении электроэнергии в Украине это небольшая доля, потому что нам нужно 180 млн киловатт в сутки. То есть, если вдруг не будет импорта из Венгрии, украинцы не будут сидеть без света, скажем, по 6 часов вместо пяти. Но этот импорт важен для балансировки энергетической системы. На него рассчитывают также покупатели импортного электричества ( о системе и условиях такого импорта мы писали здесь . — Ред.). Это, прежде всего, крупные промышленные предприятия, — отметил Корольчук.

По его словам, Венгрия может в единоличном порядке принимать решение об отказе Украине в импорте электричества.

Речь идет не об аварийной помощи, а именно об импорте. Венгрия может нам его не давать, просто уведомив об этом ENTSO-E (европейская ассоциация операторов передачи электроэнергии, членом которой является и "Укрэнерго"), говорит Корольчук.

По его словам, если начнутся перебои с электричеством из Венгрии, Украина будет вынуждена искать его в других странах, но это может быть дороже.

— Прямо сейчас нам ничего не грозит, тем более что выведен из ремонта блок АЭС, и ситуация в энергосистеме должна немного улучшиться. Но неизвестно, чем это может обернуться зимой, — отметил эксперт.

Он также предположил, что Украина может брать больше аварийной помощи у ЕС, что значительно дороже, чем покупать электроэнергию. По его словам, Венгрия может воспользоваться током как политическим рычагом. И не исключено, что такие планы уже согласованы с Россией, не случайно Орбан ездил в Москву, предположил Корольчук.

— Сами формулировки о каких-то "ограничениях" поставок топлива или тока выглядят странными. Потому что и в Венгрии, и в Словакии есть рынки нефтепродуктов и электроэнергии, на которых работают определенные компании, а не Сийярто или Фицо. Эти компании имеют контракты с украинскими контрагентами, и в случае их невыполнения последние могут обращаться в суд и требовать компенсаций, — пояснил "Телеграфу" Геннадий Рябцев.