Запрет транзита нефти через Украину: Фицо заявил, что предложил Киеву варианты

В ближайшее время состоятся интенсивные переговоры между представителями всех заинтересованных стран

Словакия предложила Украине "технические решения" по возобновлению транзита нефти российской компании "Лукойл" через украинскую территорию. Словакия сильно зависит от нефти, идущей через нефтепровод "Дружба".

Об этом написал премьер Словакии Роберт Фицо в своем Facebook 26 июля. По его словам, он провел телефонный разговор с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем по вопросу возобновления транзита нефти.

"Я предложил нашему украинскому партнеру техническое решение, в котором должны принять участие несколько стран, в том числе Словакия. Восстановление транзита части российской нефти чрезвычайно важно для нефтеперерабатывающего завода Slovnaft, поскольку альтернативные источники нефти являются более дорогими и могут быть даже технологически непригодными", – заявил он.

Фицо также заявил, что в ближайшее время состоятся интенсивные переговоры между представителями всех заинтересованных стран по этому вопросу. Интересно, что прессслужба украинского правительства не сообщала о телефонном разговоре между Фицо и Шмигалем.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто пожаловался на украинские санкции, из-за которых был введен запрет на транзит нефти.

Президент Словакии Петер Пеллегрини подверг критике Украину из-за прекращения транзита нефти "Лукойл" из-за трубопровода "Дружба". Он пригрозил отреагировать на такие действия.