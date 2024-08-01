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Всех на всех можно обменять, если это не украинцы? - Александр Красовицкий

Автор
Александр Красовицкий Александр Красовицкий
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Автор
Иллюстративное изображение Новость обновлена 01 августа 2024, 18:11
Иллюстративное изображение. Фото Коллаж "Телеграф"

Украинский издатель и писатель Александр Красовицкий бьет тревогу из-за обмена заключенными между РФ и Западом

Много лет назад была советская частушка от Вадима Делоне.

Обменяли хулигана

На Луиса Корвалана.

Где б найти такую бл**ь,

Чтоб на Брежнева сменять?

О сегодняшнем обмене. Он напоминает обмен всех на всех. То есть так можно? Если это не украинцы. Это, должно быть, хорошо, что Кара-Мурза выживет. Но, что с нашими?

К сожалению, такой бл**и, на которую выменять Путина, не существует.

Потому вопросы остаются. Что должно произойти, кого мы должны захватить, чтобы выменять азовцев? Чтобы выменять тех неизвестных точно ребят, у которых нет родственников? Тех людей, которых содержат в Чечне или Дагестане? Тех детей, которых украли в Украине и делают из них манкуртов?

Источник: пост Красовицкого в Facebook.

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Теги:
#Украина #Россия #Обмен