Всех на всех можно обменять, если это не украинцы? - Александр Красовицкий
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Украинский издатель и писатель Александр Красовицкий бьет тревогу из-за обмена заключенными между РФ и Западом
Много лет назад была советская частушка от Вадима Делоне.
Обменяли хулигана
На Луиса Корвалана.
Где б найти такую бл**ь,
Чтоб на Брежнева сменять?
О сегодняшнем обмене. Он напоминает обмен всех на всех. То есть так можно? Если это не украинцы. Это, должно быть, хорошо, что Кара-Мурза выживет. Но, что с нашими?
К сожалению, такой бл**и, на которую выменять Путина, не существует.
Потому вопросы остаются. Что должно произойти, кого мы должны захватить, чтобы выменять азовцев? Чтобы выменять тех неизвестных точно ребят, у которых нет родственников? Тех людей, которых содержат в Чечне или Дагестане? Тех детей, которых украли в Украине и делают из них манкуртов?
Источник: пост Красовицкого в Facebook.
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