Российские власти по обмену якобы приложили "большие усилия, чтобы сохранить информацию внутри России в секрете до последнего момента"

Журналист американского издания The Wall Street Journal Эван Гершкович якобы освобожден от заключения в Российской Федерации. Его подозревали в шпионаже.

Об этом сообщает телеканал Fox News. По данным корреспондента канала в Пентагоне Дженнифер Гриффин, освещающей вопросы национальной безопасности США, Гершкович окажется в Штатах уже завтра (2 августа).

При этом сегодня в 6 утра (1 августа) по московскому времени из аэропорта Внуково в Калининград якобы вылетел самолет Ан-148 — ранее он использовался при обмене американской баскетболистки Бритни Грайнер на российского торговца оружием Виктора Бута.

Данных о вылете правительственных самолетов из США в сторону Калининграда, Польши или Литвы (они граничат с регионом) пока нет.

По словам анонимного источника, российские власти по обмену якобы приложили "большие усилия, чтобы сохранить информацию внутри России в секрете до последнего момента".

Это событие могло произойти в среду, 31 июля, когда военные самолеты Кремля вылетели в изолированные регионы России, где находятся политические заключенные.

Большой обмен заключенными

На днях Словенский телеканал N1 анонсировал подготовку обширного обмена заключенными между США, Германией и Россией и Беларусью. Один из кандидатов в обмен — американский журналист Эван Гершкович.

Кроме того, из российских колоний и СИЗО исчез ряд политзаключенных. Среди них – оппозиционер Илья Яшин, которого в декабре 2022 года приговорили к 8,5 годам колонии.

Дело Евана Гершковича

Напомним, что Эван Гершкович, якобы готовивший материал о ППК "Вагнера", был задержан ФСБшниками в Екатеринбурге. 30 марта против него возбудили дело о шпионаже. Корреспондент якобы занимался "незаконной деятельностью", которую успешно "остановили". При этом западные издания предполагают, что его будут использовать как рычаг влияния России наряду с "ядерным шантажом", или же готовят новый "обменный фонд".

Тогда в американской газете Wall Street Journal резко отреагировали на задержание их журналиста. Там требовали решительного ответа от правительства и считают, что США слишком мягко обращались с Россией.

Уже в 2024 году "Телеграф" писал, что российское гособвинение приговорило журналиста американского издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его дело рассматривалось в закрытом режиме в Свердловском областном суде в Екатеринбурге. Следствие длилось в течение двух дней. Сам Гершкович не признал свою вину.