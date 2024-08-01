Український видавець та письменник Олександр Красовицький б'є на сполох через обмін ув'язненими між РФ та Заходом

Багато років тому була радянська частівка від Вадима Делоне.

Обменяли хулигана

На Луиса Корвалана.

Где б найти такую бл**ь,

Чтоб на Брежнева сменять?

Про сьогоднішній обмін. Він нагадує обмін всіх на всіх. Тобто — так можна? Якщо це не українці. Це, мабуть, добре, що Кара-Мурза виживе. Але ж, що з нашими?

На жаль, такої бл**і, на яку виміняти Путіна, не існує.

Тому питання залишаються. Що має відбутися, кого ми маємо захопити, щоб виміняти азовців? Щоб виміняти тих невідомих точно хлопців, у яких немає родичів? Тих людей, яких утримують в Чечні або в Дагестані? Тих дітей, яких вкрали в Україні і роблять з них манкуртів?

Джерело: пост Красовицького у Facebook.