Инвестиционный банкир и финансовый эксперт объяснил, почему рухнули фондовые рынки и указывает ли это на начало глобального кризиса

Апокалипсис отменяется.

Только ленивый вчера не написал, что финансовый мир рушится. Японский фондовый рынок упал на 12%, больше всего с 1987 года, а американский рынок так упал с утра, что сразу потерял 2 триллиона долларов капитализации.

Короче говоря, на мировых фондовых рынках была кровавая резня бензопилой.

И вновь пошли упоминания о 2008 году, мировом финансовом кризисе и американской рецессии. Пора называть понедельник черным и прыгать с крыш небоскребов. А японцы, конечно, имеют свою постоянную практику поведения, когда честь пострадала, и им подсказывать не надо.

А еще и август. Традиция…

Но понедельник завершился. А с утра во вторник Япония растет на 10%, отыгрывая большинство потерь предыдущего дня. Американские индексы растут. Солнце сияет. И даже биткоин восстанавливается.

Что это было? Пока нет причин полагать, что мы видим начало полноценного кризиса на финансовых рынках. И смотрится так, что мы наблюдаем сильную коррекцию. Хотя для окончательных выводов нужно подождать немного дольше. Ибо начало как коррекции, так и финансового обвала может выглядеть абсолютно одинаково.

Рынки действительно сильно упали за последние несколько торговых дней. Все началось еще в пятницу, когда рухнули американцы. Японцы этот праздник пропустили, потому что уже пошли отдыхать в тот момент, когда американцы в пятницу приступили к распродажам. И именно поэтому понедельник оказался столь отрицательным в Токио. Они просто догоняли с традиционным японским упорством. Вдобавок, параллельно очень сильно укреплялась японская иена. Это явилось результатом решения их Центрального Банка. Но фишка в том, что так сильно падающий японский фондовый рынок учитывается как раз в иенах. Что логично. И поэтому, когда цены в иенах стремительно падали, в долларах они не то чтобы сильно менялись, ведь параллельно рос курс японской валюты.

Что повлекло за собой этот процесс? Что стало спусковым крючком в пятницу, когда американцы стали продавать, продолжив это делать в понедельник? Страхи рецессии. После нескольких лет очень сильной экономики в США, когда выходившая статистика отвлекала от мыслей о рецессии, последние данные были менее оптимистичны. Особенно данные с рынка труда. И это подогрело страхи. И последовали распродажи. А еще и август. Не то, чтобы есть какое-нибудь астральное проклятие. Просто есть отпуска. Многие люди не работают. А в результате на рынке низкая ликвидность и любые движения получают большую амплитуду.

Здесь следует отметить важные моменты. Первое – рынки приступили к распродажам после очень долгого периода роста и находясь близко к историческим максимумам. То есть очень долго скапливался этот потенциал для падения. И потому даже понижение такого масштаба оставляет рынки очень дорогими.

Второе – именно рецессия. Действительно, ее вероятность стали оценивать как большую. Но какова вероятность? Банк Goldman Sachs пересмотрел оценку вероятности рецессии и поставил ее на 25%. Такая вероятность. Точно не выглядит как неотвратимое событие.

Поэтому речь и идет о том, что, скорее всего, мы имеем дело с коррекцией и время паниковать не пришло. Может ли он наступить? Да, конечно. Во-первых, рынки очень долго росли. И накопили кучу дисбалансов. И кучу пузырьков надулось. Не просто так Уорен Баффет, этот здравый смысл фондового рынка, уж очень сильно вышел в кэш. Потому что рынки очень дорогие. И росли преимущественно на хайпе. Как, например, хайп Искусственного интеллекта, очень напоминающий историю доткомов с 2000 года. Разогнал отдельный сегмент рынка и тянул за собой все индексы. Второй момент – это высокие ставки. Выйдя на тропу войны с инфляцией, американский регулятор существенно поднял ставки, стоимость денег в экономике. И это после десятилетия, когда деньги ничего не стоили и всегда были доступны. Это должно было вызвать последствия. Но пока они незначительны. Или скрыты. Так или иначе, это может стать спусковым крючком для настоящего кризиса, а не просто для коррекции.

Рано или поздно рынки провалятся и кризис произойдет. Но, как говорится, "не сегодня". Похоже, что не сегодня.

И отдельный привет тем, кто решил скрываться от проблем в биткоине. Как актив, который должен стать контрциклическим защитником в период кризисов. Этот биткоин, конечно, и очень ожидаемо, обрушился больше всех. Ибо он чисто спекулятивный актив. И есть индикатор склонности спекулянтов к риску. Когда Солнце сияет, рынки растут и страха нет, люди готовы рисковать. И растет биткоин. Но когда небо затягивает тучами и надо пересидеть в тихом месте, то начинают продавать то, что маркируется как наибольший риск. И потому начинают с продажи биткоина. И потому когда настоящий кризис произойдет, когда мы увидим не коррекцию, а именно падение рынков на 30%, 40%, а может и 50%, то лопнет и пузырек биткоина. И защитить этот актив, как золото, во время кризисов никого не сможет. Может эта коррекция станет, наконец, уроком для тех, кто видит в биткоине нечто большее, чем оно есть на самом деле.

А что Украина? Пока идет война, наша интеграция в мировую экономику ограничена, и кризис мы ощутили бы только из-за падения цен на металл и руду. Кроме того, даже такая коррекция существенно отразилась на стоимости нефти. Что же говорить о настоящем кризисе. И по российскому бюджету это бы ударило очень сильно. Поэтому Путин, хоть и постоянно провоцирует международную нестабильность, должен молиться на американский фондовый рынок и чтобы с ним ничего не произошло. Повлияло бы это на уровень поддержки Украины союзниками? Вряд ли. Ибо эти суммы очень незначительны на фоне других расходов.

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