Інвестиційний банкір та фінансовий експерт пояснив, чому обвалились фондові ринки та чи вказує це на початок глобальної кризи

Апокаліпсис відміняється.

Тільки лінивий вчора не написав, що фінансовий світ рушиться. Японський фондовий ринок впав на 12%, найбільше з 1987 року, а американський ринок так гепнувся зранку, що сходу втратив 2 трильйони доларів капіталізації.

Коротко кажучи, на світових фондових ринках була кровава різня бензопилою.

І знов пішли згадки про 2008 рік, світову фінансову кризу і американську рецесію. Час називати понеділок чорним і стрибати з дахів хмарочосів. А японці звісно мають свою сталу практику поведінки, коли честь постраждала і їм підказувати не треба.

А ще й серпень. Традиція…

Але понеділок завершився. А зранку у вівторок Японія зростає на 10%, відіграючи більшість втрат попереднього дня. Американські індекси зростають. Сонце сяє. І навіть біткоїн відновлюється.

Що це було? Поки що немає причин вважати, що ми бачимо початок повноцінної кризи на фінансових ринках. І виглядає так, що ми спостерігаємо сильну корекцію. Хоча для остаточних висновків треба почекати трошки довше. Бо початок як корекції, так і фінансового обвалу, може виглядати абсолютно однаково.

Ринки дійсно сильно впали за останні пару торгових днів. Все почалося ще в п’ятницю, коли завалились американці. Японці це свято пропустили, бо власне вже пішли відпочивати в той момент, коли американці у п’ятницю приступили до розпродажів. І саме тому понеділок виявився таким негативним в Токіо. Вони просто наздоганяли із традиційною японською завзятістю. На додачу, паралельно дуже сильно укріплювалась японська ієна. Це стало результатом рішення їх Центрального Банку. Але фішка в тому, що японський фондовий ринок, який так сильно падав, обліковується як раз у ієнах. Що логічно. І тому коли ціни в ієнах стрімко падали, в доларах вони не те щоб сильно змінювались, адже паралельно зростав курс японської валюти.

Що спричинило цей процес? Що стало спусковим гачком у п’ятницю, коли американці почали продавати, продовживши це робити в понеділок? Страхи рецесії. Після кількох років дуже сильної економіки в США, коли статистика, що виходила, відволікала від думок про рецесію, останні дані були менш оптимістичні. Особливо дані з ринку праці. І це підігріло страхи. І пішли розпродажі. А ще й серпень. Не те, що є якесь астральне прокляття. Просто є відпустки. Багато людей не працює. А в результаті на ринку низька ліквідність і будь-які рухи отримують більшу амплітуду.

Тут треба зазначити важливі моменти. Перше – ринки приступили до розпродажів після дуже довгого періоду зростання і перебуваючи близько до історичних максимумів. Тобто дуже довго накопичувався цей потенціал для падіння. І тому навіть зниження такого масштабу залишає ринки дуже дорогими.

Друге – саме рецесія. Дійсно, іі ймовірність стали оцінювати як більшу. Але яка це ймовірність? Банк Goldman Sachs переглянув оцінку ймовірності рецесії та поставив її на рівень 25%. Така собі ймовірність. Точно не виглядає як невідворотна подія.

Тому мова і йде про те, що скоріш за все ми маємо справу із корекцією і час панікувати не настав. Чи може він настати? Та звісно. По-перше, ринки дуже довго зростали. І накопичили купу дисбалансів. І купу бульбашок надулося. Не просто так Уорен Баффет, цей здоровий глузд фондового ринку, вже дуже сильно вийшов в кеш. Бо ринки дуже дорогі. І зростали переважно на хайпі. Як наприклад хайп Штучного інтелекту, що дуже нагадує історію доткомів з 2000 року. Що розігнав окремий сегмент ринку і тягнув за собою всі індекси. Другий момент – це високі ставки. Вийшовши на тропу війни з інфляцією американський регулятор суттєво підняв ставки, вартість грошей в економіці. І це після десятиліття, коли гроші нічого не вартували й були завжди доступні. Це мало спричинити наслідки. Але поки що вони не значні. Або приховані. Так чи інакше, це може стати спусковим гачком для справжньої кризи, а не просто для корекції.

Рано чи пізно ринки проваляться і криза станеться. Але як то кажуть "не сьогодні". Схоже, що не сьогодні.

І окремий привіт тим, хто вирішив ховатися від проблем у біткоїні. Як актив, що має стати контрциклічним захисником у період криз. Цей біткоїн, звісно, і дуже очікувано, завалився більше всіх. Бо він є чисто спекулятивним активом. І є індикатором схильності спекулянтів до ризику. Коли сонце сяє, ринки зростають і страху немає, то люди готові ризикувати. І зростає біткоїн. Але коли небо затягує тучами і треба пересидіти в тихому місці, то починають продавати те, що маркується як найбільший ризик. І тому починають з продажу біткоїна. І тому коли справжня криза станеться, коли ми побачимо не корекцію, а саме падіння ринків на 30%, 40%, а може і 50%, то лусне і бульбашка біткоїна. І захистити цей актив, як золото, під час криз нікого не зможе. Може ця корекція стане нарешті уроком для тих, хто бачить у біткоїні щось більше, ніж воно є насправді.

А що Україна? Поки триває війна наша інтеграція у світову економіку обмежена і кризу ми відчули б тільки через падіння цін на метал і руду. З іншого боку, навіть така корекція суттєво вдарила по вартості нафти. Що ж казати про справжню кризу. І по російському бюджету це вдарило б дуже сильно. Тому Путін, хоча і постійно провокує міжнародну нестабільність, має молитися на американський фондовий ринок і щоб з ним нічого не сталось. Чи вплинуло б на рівень підтримки України союзниками? Навряд чи. Бо ці суми є дуже незначні на тлі інших витрат.

Джерело: сторінка у Facebook