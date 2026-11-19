Акционные цены на напитки и сладости действуют до 24 ноября

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Пока в "Сільпо" продается мега-дорогой адвент-календарь от Kinder, в "АТБ" чай "День у День" можно приобрести за 28,50 грн, а печенье Roshen Lovita Soft Cream Peanut – за 28,90 грн. Экономия на упаковке составляет 15,40 грн и 14 грн соответственно.

О скидках на продукты в сети пишет "Телеграф". Чай по акционной цене предлагают в пачках по 40 фильтр-пакетиков.

Больше читайте в материале: "В "АТБ" снизили цены на популярные товары: что можно купить со скидкой до 45%"

На выбор есть черный цейлонский, с лимоном, клубникой или со вкусом персика и маракуйи. Прежняя цена пачки – 43,90 грн.

На пачке чая "День у День" можно сэкономить 15,40 грн

Печенье Roshen Lovita Soft Cream Peanut продают в упаковке весом 127 г. До снижения цены оно стоило 42,90 грн.

Упаковка Roshen Lovita Soft Cream Peanut подешевела на 14 грн

Если купить одну пачку чая и одну упаковку печенья, вместе покупка обойдется в 57,40 грн вместо 86,80 грн. Общая экономия – 29,40 грн.

Напомним, как ранее рассказывал "Телеграф", почти 300 гривен останутся в кошельке: в "АТБ" резко подешевел популярный кофе.