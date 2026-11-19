Важно не только расположение прибора

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Электрический обогреватель не стоит подключать через удлинитель: мощный прибор создает длительную нагрузку, которая способна вызвать перегрев кабеля и контактов. Последствиями могут стать повреждение изоляции, короткое замыкание и пожар.

Почему для обогревателя лучше использовать исправную настенную розетку, рассказывает "Телеграф". Особенно опасно подключение через удлинитель, к которому уже подключены другие мощные электроприборы: их суммарная нагрузка может превысить допустимую для него.

Слабым местом становятся тонкий кабель, изношенные гнезда и неплотное соединение вилки с розеткой удлинителя. Плохой контакт вызывает локальный нагрев, а смотанный в бухту провод хуже отдает тепло. Кнопка выключения на корпусе сама по себе не означает, что удлинитель имеет защиту от перегрузки.

Смотанный кабель хуже отдает тепло, а неплотный контакт создает место локального нагрева Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Подключайте обогреватель непосредственно к исправной настенной розетке и соблюдайте инструкцию производителя. Если вилка или розетка заметно нагреваются, появился запах горелой изоляции, потемнение или треск, прекратите пользоваться прибором и обратитесь к электрику. Не пытайтесь решить проблему, соединяя несколько удлинителей между собой.

Как сообщал "Телеграф", во время отключения электроэнергии украинцы придумывают альтернативные способы, как сохранить тепло в доме. Один из таких лайфхаков связан с автономным воздушным обогревателем, так называемым дизельным феном (автономкой).