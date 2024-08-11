У Украины появился шанс вернуть защитников "Азовстали" и не только - Борислав Береза
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Экс-нардеп Борислав Береза оценил последствия наступления в Курской области
Учитывая количество захваченных пленных на Курщине, их уровень и статус, а также наличие среди пленных — кадыровцев и ФСБшников, нас ждет большой обмен.
И это шанс вернуть не только всех "азовцев" вместе с защитниками Азовстали, но и нацгвардейцев из охраны ЧАЭС и многих других.
Давление на российскую власть сейчас огромно из-за того, что ошибка властей привела к попаданию в плен срочников. Поэтому ждем хороших новостей. Мы должны возвращать всех своих!
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