Экс-нардеп Борислав Береза оценил последствия наступления в Курской области

Учитывая количество захваченных пленных на Курщине, их уровень и статус, а также наличие среди пленных — кадыровцев и ФСБшников, нас ждет большой обмен.

И это шанс вернуть не только всех "азовцев" вместе с защитниками Азовстали, но и нацгвардейцев из охраны ЧАЭС и многих других.

Давление на российскую власть сейчас огромно из-за того, что ошибка властей привела к попаданию в плен срочников. Поэтому ждем хороших новостей. Мы должны возвращать всех своих!