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У Украины появился шанс вернуть защитников "Азовстали" и не только - Борислав Береза

Автор
Борислав Береза Борислав Береза
Дата публикации
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Автор
У Украины появился шанс вернуть защитников "Азовстали" и не только Новость обновлена 11 августа 2024, 22:35

Экс-нардеп Борислав Береза оценил последствия наступления в Курской области

Учитывая количество захваченных пленных на Курщине, их уровень и статус, а также наличие среди пленных — кадыровцев и ФСБшников, нас ждет большой обмен.

И это шанс вернуть не только всех "азовцев" вместе с защитниками Азовстали, но и нацгвардейцев из охраны ЧАЭС и многих других.

Давление на российскую власть сейчас огромно из-за того, что ошибка властей привела к попаданию в плен срочников. Поэтому ждем хороших новостей. Мы должны возвращать всех своих!

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Теги:
#Курская область #Борислав Береза