Україна має шанс повернути захисників "Азовсталі" і не тільки - Борислав Береза
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Екс-нардеп Борислав Береза оцінив наслідки наступу у Курській області
Враховуючи кількість захоплених полонених на Курщині, їх рівень та статус, а також наявність серед полонених — кадировців та ФСБшників, на нас чекає великий обмін.
І це шанс повернути не лише ВСІХ "азовців" разом з захистниками Азовсталі, а й нацгвардійців з охорони ЧАЕС та багатьох інших.
Тиск на русняву владу зараз величезний через те, що помилка влади призвела до потрапляння у полон строковиків. Тому чекаємо на гарні новини. Ми повинні повертати всіх своїх!
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