Екс-нардеп Борислав Береза оцінив наслідки наступу у Курській області

Враховуючи кількість захоплених полонених на Курщині, їх рівень та статус, а також наявність серед полонених — кадировців та ФСБшників, на нас чекає великий обмін.

І це шанс повернути не лише ВСІХ "азовців" разом з захистниками Азовсталі, а й нацгвардійців з охорони ЧАЕС та багатьох інших.

Тиск на русняву владу зараз величезний через те, що помилка влади призвела до потрапляння у полон строковиків. Тому чекаємо на гарні новини. Ми повинні повертати всіх своїх!