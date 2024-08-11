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Україна має шанс повернути захисників "Азовсталі" і не тільки - Борислав Береза

Автор
Борислав Береза Борислав Береза
Дата публікації
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Автор
Україна має шанс повернути захисників "Азовсталі" і не тільки Новина оновлена 11 серпня 2024, 22:35

Екс-нардеп Борислав Береза оцінив наслідки наступу у Курській області

Враховуючи кількість захоплених полонених на Курщині, їх рівень та статус, а також наявність серед полонених — кадировців та ФСБшників, на нас чекає великий обмін.

І це шанс повернути не лише ВСІХ "азовців" разом з захистниками Азовсталі, а й нацгвардійців з охорони ЧАЕС та багатьох інших.

Тиск на русняву владу зараз величезний через те, що помилка влади призвела до потрапляння у полон строковиків. Тому чекаємо на гарні новини. Ми повинні повертати всіх своїх!

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Теги:
#Курська область #Борислав Береза