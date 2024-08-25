Журналіст-розслідувач Юрій Ніколов розповів, хто допоміг Дмитрукові втекти

Існує легенда, що Зеленський настільки на війні, що йому ніколи слідкувати за тилом. Ок, давайте доведемо до відома президента, що силовики його незамінного менеджера Татарова (СБУ, ДБР, прикордонники) дали втекти з України народному депутату Дмитруку, якого Зеленський привів в Раду, але він виявився тупим тітуханом МПЦ, відп**див військового ЗСУ і об**рав на весь ютуб вторгнення України в Россію на Курщині. І за все це отримав від татарівців зелене світло на кордоні.

Виглядає як модус виживанді для ухилянтів — обі*ри дії Зеленського і Татаров тебе за руці проведе через кордон. Антимайдановець не кине антиукраїнця в біді.

Джерело: пост Ніколова у Facebook