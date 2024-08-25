Интервью Шарию, драки и поддержка проросийских священников: в каких скандалах засветился нардеп Дмитрук

Нардепа неоднократно критиковали за пророссийскую позицию

В воскресенье, 25 августа, стало известно, что народный депутат Артем Дмитрук сбежал из Украины. Кроме того, ему объявили подозрение по двум производствам.

"Телеграф" решил напомнить, чем запомнился парламентарий и за что его критиковали. Тем более, что скандалов с его участием произошло немало.

В парламент Дмитрук попал в 2019 году вместе с партией "Слуга народа", победив на избирательном округе 133 (Одесская область). Однако уже в 2021 году он из партии вылетел после того, как давал интервью пророссийскому пропагандисту Анатолию Шарию. Он тогда рассказал, что якобы был участником событий 2 мая 2014 в Одессе, когда сгорел Дом профсоюзов, а также заявил, что к этому причастно руководство Верховной Рады и правоохранительных органов.

Следующий скандал произошел в январе 2022 года, когда он устроил драку в Одесском городском совете, чем сорвал заседание комиссии по земельным вопросам.

В 2023 году Дмитрук совместно с нардепом Александром Куницким избили человека в центре Киева. Чиновники спровоцировали потасовку, обвинив пострадавшего в мошенничестве.

Дмитрук также известен тем, что защищал деятельность УПЦ МП. Например, в 2024 году он внес залог за соратника Паши Мерседеса, монаха УПЦ МП Павла Музычука. Священнослужителя задержала СБУ за оправдание российской агрессии против Украины

В августе 2024 года нардеп выступил с критикой украинских военных, участвующих в специальной операции в Курской области, за что получил волну хейта в свою сторону. Кроме того, он выступил с призывом о завершении войны после того, как россияне нанесли масштабный ракетный удар по Киеву и разрушили клинику Охматдет. Это совпало с началом российской информационной кампании, во время которой в украинское пространство забросили большое количество сообщений с аналогичным посылом.

После этого нардеп заявил, что за ним якобы ведется слежка, а неизвестные готовят его убийство.

Как известно, 25 августа в Офисе генпрокурора сообщили об объявлении подозрения Дмитруку по делам об избиении военнослужащего в Киеве и избиении полицейского в Одессе.