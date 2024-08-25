Сбежавший нардеп Дмитрук отреагировал на подозрение от Генпрокурора: что говорит

"Телеграф" рассказывает, что написал депутат

В воскресенье, 25 августа, народному депутату Артему Дмитруку, который мог сбежать из Украины, сообщили о подозрении. Он прокомментировал это и заявил, что "власти продолжают свою охоту на несогласных с режимом".

А также добавил, что никаких подозрений ему никто не вручал, а дела о нем выдуманы. Свой ответ Дмитрук опубликовал на своей странице в Телеграмме.

"Офис Генпрокурора сообщил мне о подозрении из-за "нападения на правоохранителя и военного". Собственно ничего нового. Власть продолжает свою охоту на несогласных с режимом. И так, кстати, никаких подозрений мне никто не вручал. А все эти дела – абсолютно сфальсифицированы и вымышленная история", — написал он.

Следует отметить, что свой выезд из страны Артем Дмитрук не прокомментировал.

Напомним, сегодня, 25 августа, в СМИ появилась информация, что народный депутат Артем Дмитрук мог уехать за границу. Согласно сообщениям, он якобы пересек границу Украины и Молдовы в субботу, 24 августа. Однако, по данным проинформированных источников "Телеграфа", Дмитрук официально не пересекал государственную границу Украины. То есть, он мог проникнуть на территорию соседней страны не через пункт пропуска или по поддельным документам.

Ранее "Телеграф" писал, что Дмитрук написал заявление в полицию на блогера Владимира Петрова за то, что тот призвал другого блогера Сергея Стерненко зарезать его. Второй эпизод с его участием произошел 18 августа, когда он раскритиковал украинских военных в Курской области, тогда ряд крупных украинских блогеров открыто обвинили его в пророссийской позиции. При этом за него вступился нардеп Евгений Шевченко, которого тоже неоднократно критиковали за пророссийскую позицию и даже возбуждали дело об измене.