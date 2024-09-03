Монголия не могла арестовать Путина: какой еще был вариант и чего добился российский диктатор

Визит приурочили к 85-летию битвы на Халхин-Голе

Вечером 2 сентября самолет президента РФ прибыл в аэропорт столицы Монголии, страны — члена Международного уголовного суда. Монгольские власти должны были арестовать кремлевского руководителя по прибытии и отправить его под суд в Гаагу. Однако этого так и не произошло. В Улан-Баторе (и не только) предоставили гарантии безопасности президенту РФ взамен на экономические преференции. Так начался официальный визит военного преступника Владимира Путина в Монголию, который подчеркнул импотентность международного права, а фактически его крах, создавая опасный прецедент.

Какие последствия для международного права несет прибытие Путина в Монголию? Почему демократические власти в Улан-Баторе согласились принять у себя кремлевского диктатора?

На пути к построению нового мирового порядка

Главная стратегическая цель России с приходом Путина к власти состоит в переформатировании мирового порядка, где Москва должна занять место одного из полюсов силы. Отсюда попытки Кремля восстановить фактически географические границы Советского Союза: войны в Грузии и Украине — наглядные примеры политики попытки принудительной интеграции в одно геополитическое пространство под руководством РФ. Одним из элементов создания многополярного мира для россиян является вопрос о разрушении международной правовой системы, которая была образована Западом после 1950-х годов.

Москва последовательно демонстрирует свое пренебрежение международным правом, институтами, межгосударственными договорами. Аннексия Крыма и незаконное присоединение украинских областей к своему составу направлены также на ускорение краха нынешнего мирового порядка, основанного на правилах. Такой процесс, по мнению Кремля, занимает важное место в переформатировании международной системы отношений путем уничтожения основных устоев предыдущей. Путин, словно повторяя строки Интернационала "Весь мир насилья мы разрушим до основания, а затем мы наш, мы новый мир построим", всеми своими действиями движется к этой цели.

В марте 2023 года МУС выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченной по правам детей в РФ Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации украинских детей с оккупированных территорий в Россию, которая классифицируется как военное преступление. Путин и Львова-Белова, как официальные подозреваемые, подлежат аресту в 123 странах, ратифицировавших Римский устав, включая также Монголию.

Находясь в стране — члене МУС, российский диктатор создал претендент, который позволяет другим государствам игнорировать обязательства перед международным судом, ослабляя авторитет международных судебных инстанций среди стран Глобального Юга. Целенаправленность таких действий россиян подтверждает попытка Путина поехать в ЮАР на прошлогодний саммит БРИКС. Даже угрожая президенту Южной Африки Сирилу Рамафоси военным ответом на потенциальный собственный арест по прибытию в Преторию, Путин все-таки не смог получить гарантии неприкосновенности, учитывая отсутствие влияния власти на судебную ветвь.

В Монголии практически все суды и правоохранительные органы находятся во власти правящей Монгольской народной партии (МНП). Такая ситуация позволила гарантировать Путину отсутствие угрозы ареста согласно решению МУС.

Безвыходная ситуация

Монголия находится в трудном геополитическом положении, учитывая, что единственные географические соседи страны — это РФ и КНР. Не имея выхода к морю, Улан-Батор полностью экономически и логистически зависим от Москвы и Пекина. В рамках политики "соседи прежде всего", Монголия ставит в приоритет отношения со своими соседями.

Имели ли монгольские власти возможности арестовать Путина? Абсолютно нет. Если бы Улан-Батор выполнил решение суда, то, скорее всего, на следующий день Россия предприняла бы военные действия против Монголии, а Китай ввел экономическую блокаду против монгольского государства. С точки зрения президента Ухнаагийна Хурэлсуха, такая авантюра разрушила бы монгольскую государственность.

Однако Улан-Батор гипотетически мог отказать Путину в визите, соответственно избежать международного скандала и нарушения своих обязательств. Как видим, под политическим давлением Москвы, а также Китая (Си Цзиньпин якобы лично предоставил гарантии безопасности Путину в Монголии) Монголия все-таки дала "зеленый свет" прибытию российского диктатора.

Центральной темой переговоров россиян с монголами является построение трубопровода "Сила Сибири-2", который проходит из России в Китай через территорию Монголии. Недавно Улан-Батор приостановил реализацию проекта. Причина — позиция Пекина по отношению к газопроводу. Си Цзиньпин требует от РФ продавать газ по внутрироссийским ценам, что не удовлетворяет интересы Кремля. Учитывая риторику российских чиновников, Москва планирует, несмотря на временную неопределенность будущего "Силы Сибири-2", начать строительство газопровода с надеждой на решение проблемных вопросов с Китаем.

В этой истории Монголия выступает заинтересованной стороной, потому что ожидает значительные инвестиции от реализации проекта российского газопровода. Одновременно Улан-Батор планирует получить от РФ значительные скидки на топливо, газ и снижение пошлин на экспорт монгольских товаров.

Итоги

Путин приурочил свой визит к 85-летию битвы на Халхин-Голе, где фактически Советская армия во главе с комбригом Георгием Жуковым одержала победу над японской императорской армией. Российский диктатор желает подчеркнуть миф о советском наследии, одновременно показывая "собственные достижения".

В интервью монгольской газете "Оноодор" Путин в очередной раз заявил, что Украину создали большевики в 1917 году, и "выразил сожаление, что Украину использует Запад как антироссийский инструмент". Россия пытается возродить мифы о Советском Союзе, с намеком на возрождение прежнего величия.

Показательное пренебрежение международным правом также выступает таким средством переформатирования мирового порядка. Визит Путина в Монголию продемонстрировал фрагментацию современной системы международных отношений, где международное право существует только в странах, желающих его соблюдать. Разделение мира на "Запад" и "Незапад" ускоряется процессом хаотизации со стороны Кремля, а также других ревизионистских режимов.

Отношения Украины с Монголией прогнозируемо пойдут на убыль, особенно после призывов украинского МИД к Улан-Батору арестовать Путина. Пока не известно, как отреагирует МУС на эту ситуацию и будет ли хоть какое-нибудь наказание для Монголии. Интересно, что всего полгода назад в Международном уголовном суде начал работать монгольский судья. Состоится ли исключение Монголии и ее представителей из организации? Чем жестче будет реакция МУС и международного сообщества, тем меньше будет эффект от политического триумфа Путина после визита в Монголию.