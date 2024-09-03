"Одна из самых больших дыр": в НАТО жалуются на дефицит систем ПВО

Некоторых ЗРК в Альянсе хватает

Страны НАТО столкнулись с дефицитом систем ПВО. В первую очередь речь идет о ЗРК, которые способны сбивать баллистические ракеты.

Об этом в интервью ERR рассказал министр обороны Эстонии Ханно Певкур. В то же время, по его словам, о нехватке систем для перехвата ракет малой дальности речь не идет.

"Дефицит, который на самом деле является большой проблемой для всех стран НАТО, — это возможность защиты от баллистических ракет. То есть способность сбивать ракеты на высоте до 20 км и на расстоянии 150-200 километров", — отметил Певкур.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что НАТО располагает только 5% средств противовоздушной обороны для защиты воздушного пространства восточного фланга. Издание отмечает, что война России против Украины подчеркнула важность ПВО.

Один из высокопоставленных дипломатов НАТО сказал, что у Альянса "сейчас нет" способности защищаться от ракет и воздушных ударов. Другой дипломат НАТО отметил, что "ПВО — одна из самых больших дыр, которые у нас есть".

Напомним, агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники сообщило, что Иран может в ближайшее время передать России баллистическое оружие. Это может привести к введению дополнительных санкций против Тегерана, однако их эффективность уже вызывает сомнение.