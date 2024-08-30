Гендиректор МАГАТЭ планирует посетить Украину с визитом: хочет поговорить о ЗАЭС

По мнению Агентства, ядерная безопасность на оккупированной ЗАЭС остается нестабильной.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси планирует посетить Украину на следующей неделе. Гросси хочет обсудить ситуацию на временно оккупированной россиянами Запорожской атомной электростанции и по возможности посетить ее.

Об этом 29 августа сообщила пресс-служба МАГАТЭ. Отмечается, что это уже пятый визит Гросси на ЗАЭС с момента, когда 1 сентября 2022 года он установил постоянное присутствие МАГАТЭ на станции для мониторинга.

Отмечается, что, по мнению Агентства, ядерная безопасность на оккупированной ЗАЭС остается нестабильной. Команда МАГАТЭ на станции постоянно слышит взрывы и видит признаки военной деятельности россиян вблизи станции.

"МАГАТЭ действует быстро и решительно, когда и где бы ни возникали угрозы ядерной и физической ядерной безопасности. Наше проактивное присутствие имеет первостепенное значение для стабилизации ситуации. Мое послание было громким и четким в течение всей этой трагической войны: ядерной аварии необходимо избежать любой ценой, а атомная электростанция никогда не должна подвергаться нападению. Последствия могут быть катастрофическими и никто от этого не выиграет. Я по-прежнему полон решимости делать все, что в моих силах, чтобы защитить ядерную безопасность, пока продолжаются боевые действия", – заявил Гросси.

Напомним, ранее Гросси заявил, что на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), на которой в мае произошел полублэкаут, нарушены все основы ядерной безопасности. Ситуация остается нестабильной и сложной.

К слову, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что возле Запорожской АЭС из-за обстрелов был уничтожен важный объект. Российские оккупанты разрушили станцию внешнего радиационного мониторинга станции.