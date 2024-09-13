Блогер, ветеран, один из основателей "Демсокиры" Юрий Гудыменко:

Мы стоим на пороге неизбежного повышения налогов. Это факт, который вызывает всеобщее возмущение, но воспринимается как необходимое зло из-за огромного дефицита бюджета, достигшего ₴500 млрд. И хотя общество не в восторге от этой перспективы, дискуссии вокруг этого вопроса в основном фокусируются на нюансах: "Сколько именно нужно поднять?" или "Нельзя ли поднять налоги не здесь, а там?". И это совсем неверный подход.

Между государством и обществом сложился неписаный договор: мы платим налоги — институты обеспечивают услуги и безопасность. Но когда государство терпит неудачу, как это произошло сейчас, оно пытается закрыть собственные ошибки за счет граждан, пересматривая этот договор односторонне. И вместо того, чтобы выдвигать свои стратегические требования к государству в ответ, общество занимается торгами по мелким деталям.

Что должен сказать бизнес?

Бизнес, вместо смиренного согласия с усилением налогового пресса, должен предъявлять требования. Поднимаете налоги? Окей. Но нам нужны реальные изменения, облегчающие ведение дел. К примеру, реформа системы СМ-КОР, которая блокирует налоговые накладные. Мы больше не хотим быть виновными "по умолчанию". Или же введение инвойсов вместо актов выполненных работ в контексте евроинтеграции, чтобы снизить бюрократическое бремя. Мы готовы платить больше налогов, но только при условии, что нам дадут возможность работать легче и прозрачнее.

Что должно сказать общество?

С увеличением налогов мы как общество также имеем право требовать большего представительства и контроля. Если государству нужно больше денег, нам нужна возможность контролировать, как эти деньги тратятся. Мы хотим создания независимых общественных советов при каждом министерстве, реальных, а не "ручных", чтобы знать, куда уходят наши налоги. А также контролирующие органы при полиции, таможне и налоговой, чтобы наказывать тех, кто нарушает закон в этих структурах. Мы имеем право не просто платить больше – мы должны видеть и контролировать, на что уходят эти средства.

Честно? Честно.

Требования могут быть разными, но они должны быть стратегическими. Повышение налогов – это не временно. Не на несколько дней, а на годы, если не десятилетия. И потому наш ключевой лозунг должен быть: "Больше прав и представительства в обмен на налоги". Мы не можем соглашаться на пересмотр договора с государством без пересмотра прав, обеспечивающих этот договор. Наша позиция должна быть принципиальной: мы хотим больше контроля и влияния на решения государства.

Итак, давайте перестанем торговаться о мелочах. Это не просто экономический вопрос. Это вопрос политический. И именно в таком контексте его следует рассматривать.

Источник : пост в Фейсбуке