Розетки только для телефонов? Выгонят ли из "АТБ", если прийти зарядить ноутбук

Некоторые посетители остаются работать прямо в магазине

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В "АТБ" можно прийти, чтобы подзарядить ноутбук во время блэкаутов. Посетителей с такой техникой не выгоняют: разрешение на использование розеток не ограничивается телефонами.

Об этом "Телеграфу" рассказал работник "АТБ". По его словам, бывает, что люди приходят с ноутбуками и работают прямо в магазине.

Как работают "АТБ", когда нет света

В Киеве магазин "АТБ", работающий от генератора, может быть открыт шесть часов, после чего его работу останавливают на час. На время перерыва покупателей информируют, когда магазин снова заработает и где находится ближайший супермаркет сети.

Пресс-служба "АТБ" сообщила, что магазины в Киеве и области имеют автономные источники питания и работают во время перебоев с электроснабжением. В случае технических или логистических проблем компания принимает меры, чтобы их устранить.

Как сообщал "Телеграф", соцсети обсуждают, смогут ли украинцы посещать супермаркеты, почтовые отделения и заведения питания во время желтого уровня угрозы после 4 декабря. Причина – новые требования к безопасности работников и посетителей во время воздушных тревог. Постановление Кабинета Министров № 1092 определяет правила работы бизнеса во время желтого уровня угрозы, а не вводит автоматический запрет на вход в "АТБ". Для магазинов и других заведений предусмотрены требования к доступности укрытия: до 300 метров для зданий от трех этажей и до 500 метров для более низких.