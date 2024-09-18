Рада провалила голосование за переименование населенных пунктов. Это позор, к которому все уже привыкли - Максим Жорин
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Майор ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин отреагировал на провал голосования по дерусификации
То, что Верховная Рада провалила сегодня голосование за переименование населенных пунктов – позор, к которому, к сожалению, все уже привыкли. Потому что привыкли к провальной работе депутатского корпуса в целом.
Дерусификация – это требование времени и принципиальная история, как на уровне всего государства, так и в отдельных городах и селах. Избавиться от всего, что якобы связывало нас с рашкой, критически важно.
Так же критически важно избавиться наконец от разных защитников совка вроде депутатов ОПЗЖ. Которые почему-то до сих пор в Раде и до сих пор имеют влияние на политические процессы в стране.
Источник: пост Жорина в Telegram
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