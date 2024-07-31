"Вредительство" или "почитание памяти": переименование улиц вызвало ожесточенные споры между украинцами, что говорят

Решение властей дать новые названия сотням улиц в больших городах Украины вызвало споры

В Украине проходит масштабный процесс переименования улиц, особенно в крупных городах. Это часть более широкой политики декоммунизации и дерусификации. Одесса и Днепр стали одними из первых, где массово изменят топонимы.

Однако оказалось, что процесс вызывает дискуссии в обществе. "Телеграф" решил рассказать о том, как люди реагируют в сети на изменения.

Так, одним из первых раскритиковал последнюю волну переименований, которую 30 июля утвердила Днепропетровская областная военная администрация, мэр Днепра Борис Филатов.

"…имею огромное количество вопросов о целесообразности переименований в духе "шило на швайку"… Кое-где от этого уже начинает пахнуть временами французской революции, где остается только переименовать календарь и названия месяцев", — написал он в Telegram.

По мнению руководителя города, в настоящих реалиях такие вещи " только разъединяют людей".

Волна критики поднялась и в Одессе, после того, как в сети появилось распоряжение главы Одесской ОВА Олега Кипера с перечнем 85 одесских топонимов, которые собираются переименовать в Одессе. Данная информация вызвала общественный резонанс, так как не все одесситы согласны с новыми названиями улиц. При этом общественных прений не было.

Так, например, бульвар, названный в честь сатирика Михаила Жванецкого, станет бульваром Военно-морских сил, а улицу Ильфа и Петрова переименуют в честь Семьи Глодан — семьи одесского пекаря, которая жила в ЖК "Тирас" и погибла во время очередной атаки россиян. И это далеко не весь список.

Одесский активист Демьян Ганул опубликовал перечень улиц, которые вскоре могут получить новое название.

"Эти переименования блокировала городской совет во главе с мэром Трухановым, они намеренно дотянули до третьего года войны", — написал он под списком.

В свою очередь представителя ветеранского движения Veterans HUB ODESA Артем Карташов пояснил, что идея переименовать улицы возникла с целью почтить память тех, кто боролся за право быть украинцем и за независимость страны.

"Российская пропаганда постаралась, чтобы в сознании горожан "большими одесситами" были люди, которые с Одессой по сути не связаны, якобы других и не было. Именно поэтому мы пытались получить те фигуры, которые сознательно были забыты или стерты", – считает адвокат Veterans HUB ODESA и член рабочей группы по деколонизации при одесской ОВА Артем Карташов.

При этом военный аналитик, екс-советник министра обороны Украины Алексей Копытько, считает, что подход к "деколонизации" якобы бестолковый и вредительский. Он "заключается в том, чтобы постепенно отдать России всю тему победы над нацизмом".

"Мы скоро придём к тому, что во Второй мировой войне украинцы сражались только в рядах УПА.", — отметил он.

Копытько предположил, что на первых же выборах после войны будет откат, новый виток скандалов и раздрая. Он считает, что сложившаяся ситуация — это не что иное, как "политическая заготовка, которая играет против страны".

Он добавил, что присутствует явный курс на "деколонизацию" всего научно-технического наследия, созданного украинцами в советский период. И привел в пример идею переименовать в Одессе проспекта Академика Глушко (уроженца и почётного гражданина города) в проспект Ярослава Мудрого.

"Мы стесняемся одного из самых известных конструкторов ракетных двигателей в мире? Мы стесняемся, что украинцы и выходцы из Украины во многом построили ВСЮ советскую космическую программу? Или мы стесняемся, что живущий в Москве сын академика подрядился в миссионеры и повадился после 2014 г. ездить в Донецк? Да пусть горит в аду!", — написал он.

Политический пародист Богдан Процишин тоже высказал свое мнение о переименовании. "Люблю ли я тексты Жванецкого? Обожаю! Должна ли быть в Украине улица имени человека, принявшего в 19-м году из рук убийцы орден "За заслуги перед Отечеством"? Нет. И эти тезисы никак не противоречат друг другу.", — написал он в Facebook.

В свою очередь член исполкома в федерации шахмат Одесскойй области Михаил Голубев приравнял переименование бульвара Жванецкого к мародерству и проявлению пренебрежения культурным наследием. "Хотя вопрос переименования бульвара Жванецкого для Одессы болезненный и подозреваю, что мое мнение по этому поводу – в явном меньшинстве среди окружающих людей. "Депушкинизацию" Одессы же считаю просто отвратительным хунвейбинством. По многим причинам", – написал Михаил Голубев.

Мнения пользователей сети тоже расходятся. Кто-то поддерживает тотальное переименование.

Есть и те, кто против внесения изменений.

Ранее "Телеграф" писал, что в Харькове переименовали три станции метро и десятки улиц.