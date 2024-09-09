Экономист, эксчлен Совета НБУ о переименовании копеек в "шаги"

Про копейки и "шаги" : коррупционные риски и советский стиль работы НБУ

Идея заменить копейки на шаги, которую регулятор пафосно анонсировал неделю назад, не получила общественной поддержки. Это видно и по реакции социальных сетей, и по комментариям экспертов: ни один из уважаемых финансистов не принял сторону НБУ. Впрочем, вместо того, чтобы "вытереть сопли" и дорабатывать реформу, в НБУ решили "лезть в бутылку" и настаивать, что идея хорошая, а кто против шагов – это агенты кремля. Представители НБУ наговорили столько, что думаю окончательно сами растоптали репутацию реформаторов. Так что разложим все по полкам.

Подмена понятий исторической идентичности

Один из официальных представителей НБУ на днях заявил следующее: "Предложение имеет историческое и лингвистическое обоснование. Украинцы на протяжении веков называли "шагами" мелкие монеты, подтверждающие экспертные заключения ученых Национальной академии наук Украины". Начнем с того, что таких монет как "шаг" на территории Украины не чеканили, НБУ не может показать гражданам монету, на которой бы стояло название "шаг". Непродолжительное время шагом называли почтовые марки, заменявшие монеты времен УНР. То, что некоторое время шагом называли разменную монету польского или другого происхождения, — это лингвистический фактор. Так же как сейчас доллар называют "зеленый", или раньше в народе банкноты разных номиналов называли червонец, пятихатка и т.д. Некоторые названия перекочевали в народный сленг и с введением гривны. Выходит, что представители НБУ лингвистическое происхождение названия "шаг" представляют народу как "возвращение исторической справедливости". Происходит подмена понятий, поскольку часть сленга хотят превратить в название монеты, которой никогда не существовало физически в форме монеты. Какая же это историческая справедливость? Вот именно такими методами писались все учебники истории в СССР, а сейчас и в РФ. Извращение фактов лежит в основе советской пропаганды. Именно это сейчас и делает НБУ. Конечно, это подрывает доверие общества и вызывает множество вопросов.

Что касается размахивания справкой НАНУ, то такое поведение как раз в духе действующего Правления НБУ. Нарисовать себе справку, что учился 4 года на экономической специальности, чтобы за год получить диплом и возглавить госбанк. Выпросить справку в уважаемом вузе, что ты учился 2 года в аспирантуре, чтобы добавить себе научный стаж, хотя на самом деле ты там не учился, и т.д. Уверен, что НАНУ если и делала такое заключение, то выводов, что разменная монета в Украине должна называться шагом, в ней не может быть.

Ну какие же монеты (в физическом виде) ходили на территории Украины? Какие монеты могут по праву называться "украинскими монетами"? Первый кандидат – это серебряник времен Киевской Руси. Монету начали чеканить в Киеве в конце X — начале XI века. В апреле 2024 года такой серебряник времен Владимира (тип монеты ІІ) (до 1241 г.) был продан на аукционе за 90000 грн (см. рисунок). Конечно, не биткоин, но у монеты даже свой курс обмена на современные гривны, правда, только среди нумизматов. Мы уже согласились с названием национальной валюты "гривна" времен Киевской Руси, так логично было бы согласиться и с названием "серебряник". Впрочем, серебряник – это не единственный исторический кандидат. Мы помним, что Крым – это Украина, а на территории Крыма были другие монеты. Одной из первых монет крымского ханства считают баррикаты или ярмарки. На фото 1 серебряный ярмак. Крымские татары – часть украинского народа. Думаю, им будет приятно, что разменная монета будет названа в честь первой монеты. Впрочем, история Крымского ханства дает нам еще десяток обсуждаемых вариантов названий разменной монеты. В конце концов монета может и не иметь названия. Можно написать на монете не 50 копеек, а 1/2 грн. Это очень экономичный вариант реформы для отчетности и программного обеспечения.

Потери государства

"…реализация инициативы не потребует никаких дополнительных расходов из государственного бюджета Украины или со стороны НБУ. Это никак не повлияет на перечисление части прибыли Национального банка в государственный бюджет…".

Очень сомневаюсь, что расходы НБУ не возрастут, поскольку эти расходы уже начались. Приглашение журналистов, пышные мероприятия на лужайке в НБУ, информационная кампания в СМИ, полиграфическая продукция о новых монетах и других инструментах, информирование населения о "новых деньгах" и т.п.

Кроме того, остается много расходов субъектов ведения хозяйства за пределами НБУ. Например, представитель НБУ на прошлой неделе поведал нам, что "Мы планируем сохранить те же заготовки для изготовления монет, они будут иметь такую же массу, цвет и другие характеристики. Соответственно и чеканное оборудование не нужно будет менять и даже существенно перенастраивать". То есть перенастраивать все же потребуется. А вы не спрашивали себя, как потом банкам в кассах пересчета сортировать эти одинаковые монеты, которые будут отличаться только названиями? Вручную? Поскольку у нас большинство розничных банков – государственные, то фактически эти расходы снизят доходы этих банков, а значит и доходы государства. Могу согласиться, что НБУ способен распихивать проектные расходы по разным статьям расходов и даже перенести их на банковский сектор, но это все равно будут расходы. Но, как выяснилось, расходы это еще не главное.

Сомнительные планы выпуска монет?

Тот факт, что расходы на замену изношенных монет утверждены в смете НБУ и БМД (банкнотно-монетного двора), вызывает еще больше вопросов. Специалисты по денежному обращению хорошо знают, что количество мелочи в наличном обращении должно быть в определенной пропорции. Представьте, что вы тратите за раз в супермаркете 1000 грн. Если будет дефицит банкнот по 500 грн. и по 1000 грн., и профицит монет по 10 грн., вам же будет неудобно носить с собой мешочек с монетами по 10 грн. И наоборот, если будет дефицит мелочи, то будет проблема с остальными. Тот факт, что у НБУ накопилось 20 млн шт по 0,5 грн, которые якобы изношены, вообще не означает, что население и бизнес нуждаются в их обязательной замене. За 3 года изменился масштаб цен, количество товаров с ценами, некратными 1 грн, значительно уменьшилось. Также в Украине почти на 10% упала доля денежного агрегата М0 (наличные деньги в обращении) в М1 (наличная и безналичная гривна), что указывает на рост популярности безналичных (карточных) расчетов. Приспособились и большие сети супермаркетов и аптек, которые часто предлагают покупателям остальное отправлять на персональные счета (дисконтные карты) покупателей. Чтобы выявить, нужно ли больше монет по 0,5 грн, НБУ должен был провести публичный опрос в сфере розничной торговли. Но этот опрос не был проведен, вместо этого НБУ внес расходы в САР (смету административных расходов НБУ) и смету БМД. САРу утверждают на Совете НБУ, полностью контролируемом главой НБУ. Итак, чувствуется заинтересованность НБУ в этих расходах.

Опрос кассиров сетей супермаркетов в Киеве я провел самостоятельно. К счастью, я сам могу ходить по магазинам без охраны и общаться с рядовыми гражданами, в отличие от Правления НБУ. Оказалось, что из трех сетей никто не имеет дефицита мелкой монеты в 0,5 грн. В одной сети из трех кассир пожаловался, что бывает дефицит монет по 0,1 грн. Не претендую на истину, поскольку обеспеченность мелкой монетой по регионам может быть разной. Поэтому дополнительно провел беседу со специалистом по наличному обращению одного из банков, там проблемы с 0,5 грн тоже не выявили. Поэтому утверждение Правления НБУ, что 20 млн монет крайне нуждаются в замене, я поставлю публично под сомнение. Необходимость этих затрат еще предстоит доказать. То, что Совет НБУ (подконтрольный Пышному) включил эти расходы в САРу, еще не означает, что эти расходы необходимы, а уже продавленное решение не требует пересмотра.

Создание коррупционных рисков

В истории НБУ и БМД были довольно грязные дела с изношенными деньгами. По существующим нормам банки подают изношенные банкноты в НБУ, а в НБУ их должны уничтожить. Лет 5 назад (если не ошибаюсь) было обнаружено несколько ловких работников, которые изношенные банкноты уничтожали только по документам, а затем отправляли их снова в обращение. Насколько я знаю, ловкачей поймали, а в систему контроллинга этих операций внесли обязанность вести учет по уничтожаемым номерам банкнот. Скандал прошел почти в стороне от СМИ, хотя точно не известно, как давно работал этот "частный эмиссионный канал", насыщавший нашу экономику необеспеченной гривной. Конечно, подобные операции являются уголовным преступлением и коррупционным действием, поскольку предполагают использование служебного положения работниками НБУ.

По монетам до недавнего времени таких коррупционных рисков не было. Срок службы мелочи большой и воровать там нечего, просто суммы незначительны. Но беда в том, что у монет нет номеров и учет их уничтожения вести невозможно, как и проверять это. А теперь следите за таймингом действий НБУ. Сначала руководство НБУ убеждает, что нужно заменить 20 млн монет по 0,5 грн (на самом деле не нужно), заносит эти расходы в САРу и смету БМД, а затем выступает с инициативой назвать монеты по другому и постепенно их обменивать. Здесь сразу проявляется 2 серьезных коррупционных риска:

Во-первых, из 20 млн монет НБУ может утилизировать только 10 млн монет, а другие могут снова отправиться в обращение. Выручка здесь небольшая, всего 5 млн грн, но в том то и дело, что на самом деле может быть запущен своеобразный конвейер. То есть брошенные преступным способом через "частный эмиссионный канал" 10 млн монет по 0,5 грн уже через неделю вернутся как изношенные 0,5 грн из банков в НБУ и их снова "нужно" быть замещенными новыми и т.д. Потому преступные аппетиты здесь явно не ограничиваются 5 млн грн.

Во-вторых, очень осторожная лексика чиновников НБУ, мол будет определенный адаптационный период, когда будут ходить и копейки, и шаги (и все же это сугубо в интересах населения), наводит на размышления о том, что в будущем скорость обмена 0,5 грн на шаги будет регулироваться НБУ. От скорости обмена копеек на шаги может зависеть и работа "преступного эмиссионного канала". По данным самого НБУ, сейчас в обращении 350 млн монет по 0,5 грн, это 175 млн грн. Из этой суммы незаметно для контролеров можно присвоить до 100 млн. грн. А это может быть интересная сумма для руководства НБУ.

Конечно, схема "частной эмиссии" через разменную монету рано или поздно будет разоблачена, но для этого нужно время. К тому же в существующей системе координат кто именно сейчас будет контролировать уничтожение старых монет? Совет НБУ под контролем главы НБУ Пышного. Если кто-то из членов решит проявить принципиальность, то он все равно не сможет продвинуть решение Совета как коллегиального органа, потому что для этого необходимо большинство голосов. Можно было поймать злоумышленников на попытке вбросить старые монеты в систему через банки. Но как это сделать, если НБУ не только является регулятором банков, но и в большинстве госбанков в руководящих органах находятся друзья действующего главы НБУ А. Пышного?

Все, кто против шагов, – проводят российское ИПСО?

Советский стиль работы НБУ поражает. Такое впечатление, что мы не Украина, а Конго или Южный Судан 60-х гг. ХХ ст. Сначала НБУ объявляет, что "начинает обсуждение", как назвать разменную монету. Это была заявка на демократический процесс? А через три дня начинается бульканье от официальных лиц, что все, кто против замены копеек на шаги, поддерживают информационно-психологическую операции россиян. И это исходит от официальных лиц государства. На самом деле это смешно. Думаю, что у российских ИПСОшников работы и без копеек хватает.

Второй момент: не все, кто против шагов, ратуют за то, чтобы оставить копейки. Например, я за название "серебряники" (монета Киевской Руси) или "ярмарки" (одна из первых монет Крымского ханства). Так, по логике НБУ, я – агент Киевской Руси? Или хана Батыя? Вопрос сейчас стоит в 3 аспектах:

1. Историческая подлинность (не нужно путать филологию с реальной монетарной историей Украины начиная с Х столетия);

2. Расходная стратегия реформы не только с позиции прямых расходов НБУ, а именно потерь всего государства и участников рынка от действий НБУ;

3. Коррупционная составляющая реформы. Не забываем, что современная история денежного обращения уже допускала работу "частного эмиссионного канала". Так что нет никаких гарантий, что эта история не повторится на монетах. Зачем создавать дополнительные коррупционные риски там, где без них можно обойтись.

Выводы

1. Доверие к команде Андрея Пышного у меня "минус 5 баллов" по пятибалльной шкале. Команда уже показала существенные пробелы в монетарной политике, на валютном рынке, в системе корпоративного управления и в переговорах с МВФ. Имитация исторических решений и бурной работы на фоне изуродованной системы государственных финансов выглядит так, что шагами нас хотят отвлечь от других более печальных процессов. Эта команда уже идет ко дну, и очень неприятно, что она тянет за собой Украину.

2. Очевидно, что попытка пышного контролировать Совет НБУ, набирать в НБУ своих "бережливых" друзей и знакомых, а также расстановка своих людей по госбанкам как раз и была направлена на создание основы для коррупции. Сейчас мы и наблюдаем, как это отгороженное от чужих людей поле засевают коррупционными рисками. А я предупреждал еще в 2022 году, что в составе Совета НБУ не должно быть людей действующего председателя Правления. Кстати, предупреждал об этом и МВФ в Отчете о защитных механизмах, засекреченных НБУ. Очевидно, что построенная Пышным управленческая конструкция должна быть срочно перестроена, а его власть – сильно ограничена.

3. Некоторым директорам департаментов НБУ я бы советовал не раздавать интервью, а изучить историю вопроса "плодотворной работы" их сегодняшнего шефа в Сбербанке. Так случилось, что за ряд сделок, которые Сбербанк проводил при Пышном, несут уголовную ответственность менеджеры среднего звена. Такой стиль работы уже перенесен в НБУ. По проколам на валютном рынке увольняют среднее звено, а не ответственного члена Правления. Авторитаризм, умноженный на формальное делегирование полномочий, – настоящее минное поле для среднего звена НБУ.

4. Копейки (кстати, они продукт не СССР, а российской оккупации Украины), конечно, можно заменить, но с соблюдением исторической подлинности, и реально без дополнительных затрат (начавшихся). Предложенный НБУ план замены не только несет расходы для государства, но и сильно повышает коррупционные риски в сфере наличного денежного обращения. Могу предоставить бесплатную консультацию Правлению НБУ, Кабмина и Офиса Президента, как правильно организовать обмен, было бы их желание.

5. Андрею Пышному нужно завершать позорную советскую коммуникационную стратегию в стиле Леонида Ильича Брежнева "Мы посовещались – и я решил". Заявить о начале обсуждения смены названия разменной монеты, а затем настаивать на названии "шаг" и клеймить противников участием в российском ИПСО – это очень далеко от европейских или американских демократических стандартов. Размахивание справками из НАНУ и апеллирование к филологической природе происхождения монеты, физически с таким названием никогда не существовавшей, вообще похоже на работу пациента психиатров.

Источник: Facebook -страница Виталия Шапрана.