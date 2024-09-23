Ядерные запугивания уже не действуют? Путин ищет новые "красные линии", — WP

Есть варианты, которые он не желает использовать, и те, которые он готов разглядеть уже сейчас

В России стали понимать, что Запад не подвергается ядерным угрозам. Потому Владимир Путин ищет новые пути для обеспечения выполнения своих "красных линий".

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на неназванных российских чиновников и аналитиков.

Следует напомнить, что в начале сентября глава Кремля пригрозил, что удары Украины по России дальнобойным западным оружием могут привести к конфликту с НАТО, сопровождавшемуся ядерной риторикой российских СМИ.

Однако влияние этих угроз на Запад уменьшается, и Путин ищет более ограниченные методы влияния, если союзники таки предоставят Украине ракеты большой дальности, пишут журналисты.

"Произошло перенасыщение ядерными угрозами. К таким заявлениям уже есть иммунитет, и они никого не пугают", – сказал анонимный российский чиновник.

Основательница французской политической консалтинговой компании R-Politik Татьяна Станова считает, что Путин ищет разные пути для сдерживания западной поддержки Украины и обеспечения соблюдения своих красных линий.

По ее словам, существуют варианты, которые он не хочет использовать и те, которые он готов рассмотреть уже сейчас. В то же время ядерное оружие рассматривается как "худший вариант для всех, включая его самого".

Собеседники издания отметили, что Москва рассматривает другие варианты, в том числе диверсии на территории стран НАТО. Путин пытается не допустить прямого конфликта с Альянсом, вместо этого ищет новые шаги для демонстрации серьезности своих намерений.

Лоуренс Фридман, почётный профессор военных исследований Королевского колледжа в Лондоне, отмечает, что Москва может ответить диверсионными операциями против военных объектов или другой инфраструктуры на Западе, где ее участие будет сложно доказать.

По мнению некоторых экспертов, возможные действия – удары по авиабазам в Польше или Румынии или другие подобные шаги. Однако конкретный план Путина остается неопределенным, и даже в Кремле окончательное решение еще не достигнуто.

Ранее "Телеграф" писал, что если бы Россия применила по Украине ядерное оружие, США готовы были ответить на это. У Вашингтона имеется подробно описанный возможный удар по военным силам РФ. А также рассказывали, что глава МИД Великобритании рассказал, решится ли Россия на ядерную атаку.