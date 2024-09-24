Бомбить реакторы не обязательно: как Россия может взывать ядерную катастрофу в Украине

Эксперт рассказал, куда могут целиться россияне

России не обязательно бить по реакторам украинских АЭС, чтобы вызвать ядерный инцидент. Для этого ей достаточно нанести удары по подстанциям.

Об этом рассказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в разговоре с "РБК-Украина". По его словам, в этом случае станция переходит в нештатный режим работы, с которым очень сложно справиться оператору.

По его словам, повторение Чернобыльской катастрофы в таком случае становится реальным сценарием.

"На Чернобыльской станции тоже не было ядерного взрыва, но последствия мы все знаем… Это возможно. Я не говорю, что это будет на 100%, но такая вероятность есть и для этого они, россияне, наносят удары в самые уязвимые точки", — сказал Омельченко.

Он добавил, что нет никакого смысла наносить удары по реактору или распределительным пунктам. Однако удары по подстанциям оператора системы передачи могут привести к тяжелым последствиям.

Как сообщалось ранее, 21 сентября глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что россияне готовятся бить по распределительных устройствах на атомных электростанциях и подстанциях передачи. По его словам, последствия такой атаки могут быть непредсказуемыми для всего мира.

Эксперт по энергетике Сергей Дяченко после этого рассказал, что если такие атаки произойдут, то свет в домах украинцев зимой будет около 4-5 часов на сутки.