Офицер ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр – о необходимости изменить отношение украинского общества к войне

Все уже словно привыкли к новостям о продвижении российских войск, "где-то там на Востоке". Ну, двигаются — и пусть двигаются себе, не так страшно. Но они уже до Покровска додвигались, а дальше другие города. В том числе большие города с сотнями тысяч человек.

Динамика очень высока, враг только наращивает темпы. А наши подразделения истощаются без ротаций, без нормальной замены.

Украинскому обществу нужно проснуться. Не хочется никого пугать, но мы сейчас не в самом лучшем положении.

Чтобы все это вывезти, нужно действовать, а не ждать и мечтать. И что очень важно – перестать верить в сказки о мгновенной победе и мире, который кто-то за нас сделает.

Источник – сообщение Жорина в Telegram.