Офіцер ЗСУ, заступник командира 3 ОШБр – про потребу змінити ставлення українського суспільства до війни

Всі вже ніби звикли до новин про просування російських військ, "десь там на Сході". Ну рухаються — і хай рухаються собі, не так страшно. Але вони вже до Покровська дорухались, а далі інші міста. В тому числі великі міста з сотнями тисяч людей.

Динаміка дуже висока, ворог лише нарощує темпи. А наші підрозділи виснажуються — без ротацій, без нормальної заміни.

Українському суспільству потрібно прокинутись. Не хочеться нікого лякати, але ми зараз не в найкращому положенні.

Щоб все це вивезти — треба діяти, а не чекати та мріяти. І що дуже важливо – перестати вірити в казки про миттєву перемогу й мир, який хтось за нас зробить.

Джерело – допис Жоріна у Telegram.