Перед покупкой важно учитывать пусковую нагрузку и особенности подключения котла

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Зарядная станция стоимостью до 100 тысяч гривен может обеспечить работу основных бытовых приборов во время отключений электричества. Среди доступных вариантов есть модели, способные питать холодильник, газовый котел, насос, освещение и интернет.

Какие зарядные станции можно приобрести в рамках этого бюджета, сколько они стоят и на что хватит их мощности, рассказывает РБК-Україна в своем сравнении. В подборке есть модели от 59 тысяч гривен, а также варианты, которые почти достигают установленного лимита.

Какую зарядную станцию можно купить до 100 тысяч гривен

Один из доступных вариантов – Marstek Venus E 3.0. Станция имеет емкость 5,12 кВт·ч и резервную мощность 2500 Вт, чего может хватить для одновременной работы холодильника, котла, насоса, освещения и роутера, если общее потребление не превышает допустимую нагрузку.

По данным РБК-Украина, в ноябре 2026 года такая система стоит примерно 59–77 тысяч гривен в украинских магазинах. Кроме того, до трех устройств можно объединить в одну систему общей емкостью 15,36 кВт·ч и мощностью 7,5 кВт.

До трех станций Marstek можно объединить в систему емкостью 15,36 кВт·ч

Альтернатива – EcoFlow DELTA Pro емкостью 3,6 кВт·ч и мощностью 3600 Вт: в ноябре 2026 года ее цена составляет 92–130 тысяч гривен, поэтому в бюджет укладываются самые дешевые предложения.

Самые дешевые предложения EcoFlow DELTA Pro укладываются в бюджет до 100 тысяч гривен

Также стоит обратить внимание на Bluetti AC300 с батареей B300. Она имеет емкость 3,07 кВт·ч и мощность 3000 Вт. Однако ориентировочная стоимость составляет 105 тысяч гривен, то есть модель немного превышает установленный бюджет.

Bluetti AC300 с батареей B300 немного превышает бюджет в 100 тысяч гривен

На что обратить внимание перед покупкой

При выборе зарядной станции важно учитывать не только емкость аккумулятора, но и мощность. Первая показывает, как долго устройство сможет питать технику, а вторая – сколько приборов можно подключить одновременно.

Особенно это важно для холодильников, газовых котлов и насосов, ведь при запуске они могут потреблять в несколько раз больше электроэнергии, чем во время обычной работы. Поэтому желательно выбирать станцию с запасом мощности.

Есть и другой нюанс: некоторые газовые котлы могут не работать от портативных зарядных станций из-за особенностей электрической схемы, в частности изолированной нейтрали. Поэтому перед подключением нужно проконсультироваться с электриком, который также должен определить правильную схему подключения к домашней сети и установить перекидной рубильник.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какую зарядную станцию можно приобрести до 40 тысяч гривен, чтобы обеспечить работу холодильника и газового котла во время отключений света.