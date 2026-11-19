Высота сиденья важна, но пороги и состояние трансмиссии тоже имеют значение

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Пенсионеру, который хочет подрабатывать в такси, подойдет Kia Niro Hybrid: он сочетает повышенную посадку, просторный салон и умеренный расход топлива. По оценке, обновленной в июле 2026 года, модель расходует 4,7–5,3 л/100 км в смешанном цикле.

Такой расход для Kia Niro Hybrid указывают автоэксперты Test Driver. Они также отмечают высокую посадку, просторный салон и вместительный багажник – сочетание, полезное для ежедневных поездок с пассажирами.

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Почему для водителя старшего возраста важна удобная посадка

Для такой подработки нужна машина, в которую удобно садиться и из которой легко выходить несколько раз в течение дня. Одного названия "кроссовер" здесь недостаточно: имеют значение высота подушки сиденья, внешний порог и то, насколько он выступает над полом салона.

В справочнике по состоянию на январь 2025 года ADAC приводит измерения именно Kia Niro второго поколения SG2 Hybrid, выпуск которого начался в июне 2022 года. Высота поверхности сиденья над дорогой составляет 475 мм, внешнего порога – 390 мм, а со стороны салона – 115 мм. Это конкретные ориентиры для выбора версии, когда приоритетом является посадка.

"Повышенное положение сиденья обычно облегчает посадку в автомобиль и выход из него", – объясняет ADAC в справочнике.

Удобство посадки зависит от сочетания высоты сиденья и порога Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

При этом самое высокое сиденье не гарантирует наибольшего удобства. ADAC отмечает, что некоторым людям так же трудно садиться в очень высокие автомобили, как и выходить из слишком низких. Поэтому для водителя старшего возраста важен баланс между высотой сиденья и удобством доступа к нему.

Сколько топлива потребляет Niro Hybrid

Ориентир для Kia Niro Hybrid – 4,7–5,3 л/100 км в смешанном цикле, согласно таблице Test Driver, обновленной в июле 2026 года. Этот диапазон относится к сочетанию разных режимов движения; его не следует представлять как отдельный замер расхода во время работы в городском такси.

Выбор Niro в данном случае основан на сочетании экономичности и удобства. Для сравнения, в той же таблице у Toyota Prius показатель составляет 4,2–4,8 л/100 км в смешанном цикле. Однако задачи водителя-пенсионера шире, чем поиск минимального расхода: также нужны удобный доступ к сиденью и практичный салон для перевозки людей.

Какие узлы проверить перед покупкой

В Kia Niro Hybrid установлена роботизированная коробка передач с двойным сцеплением. Test Driver советует перед покупкой проверить плавность переключений и провести диагностику сцеплений, особенно в автомобилях с пробегом более 100 тыс. км. Для машины, которая будет работать с пассажирами, рывки во время движения – существенный недостаток.

Тяговую батарею также необходимо проверить сканером. Во время пробной поездки ADAC рекомендует отдельно оценить посадку и выход: именно личное удобство определяет, подходит ли автомобиль водителю старшего возраста. Для подработки в такси удачным выбором будет технически исправный Niro Hybrid, в котором водитель комфортно чувствует себя за рулем.

Напомним, как ранее рассказывал "Телеграф", "вечный" двигатель и скромный расход топлива: этот автомобиль советуют пенсионерам.