После встречи с Байденом и Харрис: получил ли Зеленский разрешение бить вглубь России

Украина неоднократно обращалась к партнерам

Президент Украины Владимир Зеленский вернется из США, не получив разрешения на использование западных ракет большой дальности для ударов вглубь России. Ни о каких изменениях в позиции Вашингтона в этом вопросе не было объявлено.

Об этом пишет The Times. Отмечается, что Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом и вице-президентом страны Камалой Харрис, чтобы лично обратиться с просьбой о снятии ограничений, но оставил Белый дом разочарованным.

Также Зеленский посетил Капитолийский холм, где его встретила двухпартийная группа поддерживающих Киев сенаторов. Сенатор-республиканец Линдси Грэм сказал, что президент Украины попросил дать зеленый свет на удары дальнобойным оружием, чтобы "притянуть Путина к столу" и укрепить позиции Украины перед мирными переговорами.

"Если мы не сделаем этот фундаментальный выбор на этой неделе, я считаю, что результат для Украины будет ужасным", — сказал Грэм.

Издание также отмечает, что результаты президентских выборов в США, похоже, определят исход войны. The Times даже предполагает, что это может определить будущее Украины.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джозеф Байден встретились на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Это была первая из двух запланированных в США встреч лидеров США и Украины.