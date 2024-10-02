У Запада есть своя "красная линия": политолог о том, после чего Украине могут разрешить бить вглубь РФ

Западу нужен "последний аргумент"

В последнее время на международной арене активно обсуждается вопрос о возможности нанесения Украиной ударов вглубь территории России с помощью дальнобойного оружия, предоставленного Западом. Это становится темой многочисленных дискуссий, поскольку такие действия могут стать серьезным шагом в развитии войны.

Политики и военные эксперты из разных стран рассуждают, в каких обстоятельствах союзники Украины согласятся на подобное развитие событий. Политолог Игорь Рейтерович в эфире YouTube-канала Telegraph.UA отметил, что у Запада есть "красная линия", после которой он может позволить Украине действовать более решительно.

По словам Рейтеровича, удары российских войск по объектам вблизи украинских атомных электростанций могут стать тем же фактором, которого Запад ожидает для принятия решения. Особую угрозу несут обстрелы распределительных станций возле АЭС, ведь их повреждение может иметь катастрофические последствия безопасности.

Недавние сообщения о заключении соглашения по проектированию и строительству защитных сооружений на Ровенской АЭС лишь подчеркивают эти мнения. Украинские атомные электростанции спроектированы для выдерживания серьезных ударов даже в случае падения большого самолета. Однако ситуация с распределительными станциями вокруг АЭС более серьезная.

Именно удары по этим объектам могут стать тем "последним аргументом", который заставит Запад изменить свою позицию по ударам по территории России. Рейтерович подчеркнул, что для некоторых стран-союзников это может стать железобетонным доводом перед принятием таких важных решений.

Россия может пересечь красную линию, нанеся удар в непосредственной близости к атомным электростанциям, что, по мнению политолога, и станет поводом для изменения позиции западных государств. Например, это может быть удар в радиусе полкилометра — одного километра от АЭС.

Ранее "Телеграф" также рассказывал о том, что в ЕС приняли важное решение по ударам в глубь России. Евродепутаты считают, что существующие ограничения препятствуют способности Украины в полной мере реализовать свое право на самооборону.