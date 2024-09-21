Удары вглубь РФ: у Москвы есть два плана "мести"

Россией руководит группа людей среди которых есть откровенные психопаты

У России есть два варианта "мести" на случай того, если западные партнеры разрешат Украине использовать дальнобойные ракеты и наносить ими удары вглубь РФ. Москва может задействовать хакеров и начать устроивать диверсии на военном производстве в Европе.

Об этом в развернутом интервью "Телеграфу" рассказал бывший вице-губернатор Краснодарского края РФ, доктор политических наук Михаил Савва. Полную версию читайте в материале: "Россией руководит не Путин. Он психопат и у него отдельная роль".

По его словам необходимое разрешение уже было получено Украиной, однако публично западные лидеры о таком решении не заявляли.

"Насколько я могу оценивать ситуацию, Украина уже получила это разрешение в части англо-французских ракет Storm Shadow. Эти ракеты класса воздух-земля бьют на 560 километров. Об этом не было объявлено публично, но было бы очень наивно полагать, что во время войны западные лидеры будут публично говорить о таком разрешении. Я не представляю себе Байдена, выходящего на трибуну и говорящего: "пли". Нет, такого не бывает. Это делается в закрытых кабинетах. Очень влиятельное издание The Guardian уже написало, что разрешение получено", — сообщил Савва.

Экс-чиновник РФ также отметил, что сейчас использование дальнобойных ракет для ударов вглубь РФ может быть неэффективно, так как Россия уже передислоцировала свою военную авиацию на большее расстояние, чем способны преодолеть ракеты типа Storm Shadow.

При этом Савва предположил, что у РФ есть два главных варианта "мести" на случай того, если Украине все же разрешат использовать дальнобойные ракеты для ударов вглубь РФ. Это могут быть как хакерские атаки, так и диверсии на военном производстве в Европе.

"Относительно ответа РФ есть два главных варианта. Первый – это хакерские атаки, разрушение цифровой инфраструктуры. Не только в Украине. Речь о Европе, США и в принципе коллективном Западе. Второй вариант – диверсии на военном производстве в Европе, взрывы на газопроводах, то есть диверсионная война в Европе. Россия уже ее ведет", — подчеркнул бывший вице-губернатор Краснодарского края РФ.

Стоит отметить, что президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами 20 сентября заявил о том, что Украина не применяла дальнобойное оружие для ударов по территории РФ. Партнеры не дают разрешения на это, потому что боятся эскалации.

"У нас есть дальнобойное оружие. Но не в том количестве, которое нам нужно, скажем так. Но тем не менее этот пакет у нас есть — Storm Shadow, ATACMS, SCALP. Но ни Америка, ни Великобритания не давали нам разрешения на использование этого оружия на территории России, по любым целям на любое расстояние. Мы не применяли дальнобойное оружие на территории Российской Федерации", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, издание Politico со ссылкой на собственные источники написало, что Украина предоставит администрации президента США Джо Байдена список целей на территории РФ, которые она может поразить дальнобойным оружием, если ей дадут такое разрешение. Его должны привезти в Вашингтон министр обороны Украины Рустем Умеров и старший советник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак.

Однако пока Соединенные Штаты всячески тянули с предоставлением Украине разрешения бить по России ракетами ATACMS, необходимость в таких ударах, похоже, отпала сама по себе. Российские оккупанты оттащили до 90% своих самолетов за пределы действия американских ракет, что сделало недостижимой одну из главных целей Украины – истребить российскую авиацию на аэродромах.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, почему Путин начал войну против Украины. По мнению экс-вице-губернатора Краснодарского края РФ, дело в том, что Путин – клинический психопат у которого вообще нет эмпатии и ему безразлично, что происходит с другими людьми.