"Мирный план" Китая и Бразилии: названы две главные цели Пекина

Успешность этой инициативы вызывает вопросы

Создание Китаем платформы "Друзья мира", к которой присоединилась Бразилия, было интересным дипломатическим ходом. Таким образом КНР планирует реализовать две основные задачи.

Об этом "Телеграфу" рассказала главный консультант Национального института стратегических исследований Алина Гриценко. Она напомнила, что перед этой инициативой был китайский "мирный план" из 12 пунктов.

По ее словам, этот документ оказался лишь политической позицией КНР, не имевшей никакой конкретики. Гриценко подчеркнула, что мир был разочарован этой инициативой.

"Китай решил исправить ситуацию и организовал эту вот инициативу. Сначала это был так называемый политический консенсус с Бразилией. Он был опубликован несколько месяцев назад и уже содержал шесть пунктов", — заявила она.

Гриценко подчеркнула, что о новой инициативе было объявлено до начала операции ВСУ в Курской области и там содержались пункты, которые на тот момент можно было трактовать как более однозначную критику России. По ее словам, в частности, речь шла о необходимости сохранять контролируемую стабильную ситуацию на Запорожской АЭС и о неприемлемости применения оружия массового поражения, в частности, биологического и химического.

Эксперт подчеркнула, что Китай этим документом преследовал две основные задачи. Во-первых, создание определенной альтернативы Соединенным Штатам Америки. Гриценко объяснила, что Китай продолжает критиковать США за поддержку Украины, называя это "подливанием масла в огонь".

"Китай в этом видит эскалацию ситуации, пытаясь создать образ США как агрессивной страны, которая поддерживает войну. Китай пытается противопоставить себя, будто Китай — это страна, которая, в отличие от США, не поддерживает ни одну из сторон, никому оружия не поставляет и выступает исключительно за мирное урегулирование и разрешение этого конфликта. Это первая задача — позиционирование КНР как миролюбивой страны, страны миротворца", — подчеркнула она.

По словам Гриценко, вторая задача — это консолидация вокруг себя стран-единомышленников, которые смотрят на российско-украинскую войну несколько похоже или как Китай. Она отметила, что выбор Бразилии был верен с точки зрения китайских интересов, потому что бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва несколько похоже смотрит на российско-украинскую войну.

"Китаю здесь удалось реализовать свои задачи, пока. Насколько оно в дальнейшем будет успешным, это очень дискуссионный вопрос, потому что одно дело действительно собрать страны, особенно страны Глобального Юга, страны Азии, Африки, Латинской Америки, многие из которых не понимают сущности этой войны или даже иногда и не знали, где вообще находится Украина, которые не различали Украину и Россию как два отдельных государства. Их проще вокруг себя консолидировать и представить свой политический консенсус. Невозможно поспорить с тем, что эскалация конфликта — это плохо, что применение оружия массового поражения — это плохо, что нужно соблюдать правила безопасности на АЭС. Китай использует такие вот общие вещи, с которыми очень трудно не согласиться. И это упрощает ему задачу консолидации вокруг себя стран-единомышленников, похожим образом смотрящих на эту войну" — подытожила Гриценко.

Напомним, Швейцария заявила о поддержке так называемой "мирной инициативы" Китая и Бразилии. В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что это вызывает только разочарование и призвали все цивилизованные страны мира избегать участия в таких сомнительных инициативах.