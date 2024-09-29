Швейцария поддержала "мирный план" Китая и Бразилии: в МИД Украины сказали про отсутствие логики

В Украине заявили, что поддержка Швейцарией путинских друзей вызывает только разочарование

Швейцария, несмотря на постоянно декларируемый нейтралитет, заявила о поддержке так называемой "мирной инициативы" Китая и Бразилии. Речь идет о созданной Пекином платформе "Друзья мира", к которой присоединились Бразилия и ряд других пророссийских стран.

Об этом сообщило издание Blick со ссылкой на заявление представителя Федерального департамента иностранных дел (EDA) Швейцарии Николя Било. По его словам, Швейцария считает, что Китай и Бразилия могут положить конец войне в Украине.

"Эта инициатива важна, потому что она предлагает альтернативу воинственным речам, которые звучали в ООН на этой неделе как с украинской, так и с российской стороны", – пояснил он.

При этом в "мирном плане" Китая и Бразилии отсутствуют как ссылки на Устав ООН, так и приверженность сохранению территориальной целостности Украины. В свое время из-за этого Швейцария отказалась поддерживать эту инициативу, но затем изменила мнение – после того, как министр иностранных дел Китая Ван И выступил на Совете Безопасности ООН, а Швейцарию пригласили на саммит "Друзей мира".

Заявление Бело уже прокомментировало Министерство иностранных дел Украины. Там отметили, что поддержка Швейцарией путинских друзей вызывает только разочарование и призвали все цивилизованные страны мира избегать участия в таких сомнительных инициативах.

"Украинская сторона разочарована информацией о поддержке швейцарской стороной так называемого "Китайско-бразильского консенсуса из 6 пунктов". Мы не можем понять логики такого решения", — отметили в МИД, напомнив, что Швейцария принимала участие в первом Глобальном саммите мира и помогает в подготовке. второго.

В МИДе подчеркнули, что любые идеи, дискуссии и планы по прекращению войны в Украине должны базироваться на двух принципах: это "Ничего об Украине без Украины" и уважение к Уставу ООН и территориальной целостности Украинского государства. С точки зрения Украины, единственным путем к справедливому миру есть "Формула мира" президента Владимира Зеленского. Другие инициативы Украину не интересуют, поскольку они неприемлемы.

"Любые инициативы, которые не содержат четкой ссылки на устав ООН и не гарантируют полного восстановления территориальной целостности Украины, неприемлемы. Такие "мирные инициативы" лишь создают иллюзию диалога, в то время как агрессор продолжает свои преступные действия. Мы призываем Швейцарскую Конфедерацию и все страны, поддерживающие международное право и устав ООН, избегать участия в так называемых "мирных инициативах", которые могут лишь усложнить процесс достижения всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира для Украины. Те инициативы, которые не признают факт неспровоцированной вооруженной агрессии России против Украины, уравнивают жертву и агрессора, предлагают деэскалацию за счет суверенитета и территорий Украины, не могут быть поддержаны Украиной", – резюмировали в МИД.

Ранее Телеграф писал, что Китай использует войну в Украине для усиления собственного влияния, о чем говорят попытки президента страны Си Цзиньпина построить имидж "миротворца", продвигая идею переговоров с Россией.

Китай придерживается трех позиций по войне российского режима против Украины – это немедленное прекращение огня, переговоры и воздержание от санкций и экономического давления против одной из сторон боевых действий. В таких условиях Китай считает возможным урегулирование "украинского кризиса", как в Пекине называют войну в Украине.