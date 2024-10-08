Управляющий партнер Forsego Ukraine, трансформация судебных и правоохранительных органов Руслан Пахомов — о причинах реформирования Бюро экономической безопасности

Три года назад, осенью 2021-го, Кабмин представил новый государственный орган — Бюро экономической безопасности. С самого начала он был задуман как аналитический, и только потом — правоохранительный орган. Большие надежды на него возлагали общественность, бизнес и международные партнеры, но все они разбились о циничную стену украинской реальности первого же конкурса. Собственно, как начали с "единственного кандидата", так и завершили "единственным возможным результатом" — аудит, подтверждение несостоятельности, перезагрузка.

По результатам трех лет, мы снова в точке "0" и снова с надеждой ожидаем качественные изменения. Государство и доноры полны решимости дать новый старт реформе БЭБ и, наконец, обеспечить адекватное функционирование органа, отвечающего за здоровье национальной экономики, прозрачность международной помощи, создание условий для привлечения иностранных инвестиций.

В этом году нашей команде "Forsego Ukraine" представилась возможность исследовать структуру и бизнес-процессы Бюро с целью поиска решений повышения эффективности его деятельности. На мой взгляд, БЭБ должна быть структурой, в первую очередь, аналитической, сконцентрированной на выявлении факторов риска для экономики и формировании наиболее оптимальных подходов к устранению этих рисков таким образом, чтобы сама экономика от этого не страдала. Поэтому мы и сосредоточились на изучении аналитических способностей БЭБ.

Как ни странно, но за эти годы процессы в БЭБ все еще не автоматизированы, информация обрабатывается работниками "кустарным" методом, каждым отдельно на своем компьютере, фактически офисными инструментами. Доступ к государственным реестрам и базам данных налоговой, таможни, Минюста, Нацпола крайне ограничен. Это катастрофически тормозит процессы выявления преступлений и дальнейшего расследования. Об анализе больших данных, определении трендов, моделировании сценариев, использовании возможностей ИИ нечего и мечтать.

Другая критическая проблема – отсутствие процессов взаимодействия и эффективной коммуникации между аналитиками и детективами Бюро. Каждый сконцентрирован на своем участке и дает ограниченный результат в малом диапазоне. Как следствие, отсутствует понимание глобальной цели и процесса, культуры командной работы и ощущения личного вклада в общий результат.

Когда-то, в далеком 2006 году, у меня была возможность работать в международном подразделении ФБР, которое специализировалось на противодействии интернет-преступности. Тогда я был настолько поражен культурой их командной работы, доступностью необходимой информации и ресурсов для проведения расследований, коллективной заряженностью на результат и настоящим лидерством руководителей, что еще 6 лет спустя жил идеей воплощения этих подходов в нашу правоохранительную систему.

Прошло почти 20 лет и мне удивительно, что в стране, которая успешно запускает диджитальные проекты, ключевые государственные институты так неистово сопротивляются прогрессу.

Как решение мы предложили Концепцию информационной системы КАСКАД (Комплексная автоматизированная система контрольно-аналитической деятельности), целью которой было автоматизировать все рутинные процессы, высвободив время и внимание работников для решения сложных задач, обеспечить вертикальные и горизонтальные коммуникации внутри Бюро, предоставить доступ к ключевым государственным. реестров и баз данных и, наконец, обеспечить скоринг эффективности каждого работника, подразделения, направления и органа в целом.

Такая система должна была позволить полноценно реализовать рискоориентированный подход в деятельности БЭБ и сделать прозрачной работу аналитиков и детективов, создав внутреннюю систему сдерживания и противовесов.

Однако дальше прессрелиза дело не пошло. Пол года потеряно. Поэтому решение о перезагрузке выглядит как единственно возможное.

Сейчас, когда уже определены члены комиссии по отбору кандидатов на должность директора БЭБ, надеемся, что эффективные инструменты в его деятельности будут внедрены, а возложенные на него ожидания бизнеса, общества, государства и международных партнеров — оправданы. Совместными усилиями мы способны создать институционально независимый и способный орган, который в реалиях военного положения должен также работать на победу.