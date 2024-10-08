Украинский вопрос станет главным: у Байдена сделали анонс по поводу визита в Германию

Будут рассматриваться моменты, связанные с помощью Украины, а также усилия по прекращению российской агрессии.

Украинский вопрос станет одним из самых главных во время визита президента США Джозефа Байдена в Германию. Байден примет участие в заседании Контактной группы по вопросам помощи Украине (формат Рамштайн), что продемонстрирует знак "решительной поддержки Украины" со стороны стран Запада.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга 7 октября. По ее словам, визит Байдена "подчеркнет глубокую преданность и решительную поддержку трансатлантической безопасности".

Также Жан-Пьер анонсировала, что вопрос Украины будет "большой частью" визита Байдена. Будут рассматриваться моменты, связанные с помощью Украины, а также усилия по прекращению российской агрессии. США планируют и дальше сохранять лидерство в процессе объединения стран для поддержки Украины в борьбе против российских захватчиков.

"И поскольку мы видим, что происходит в Украине, поскольку мы в дальнейшем наблюдаем агрессию России, важно вести этот разговор", – добавила она.

Как известно, заседание в формате Рамштайн состоится 12 октября. Эксперты считают, что по его результату Украина получит большое количество дальнобойного оружия.

По итогам 24-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") Украина получила от союзников достаточно большой объем помощи. Это боеприпасы, техника, военное снаряжение, отдельный момент – возможны инвестиции в оборонную промышленность.