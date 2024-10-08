Байден внезапно отменил поездку на "Рамштайн": в Белом доме озвучили причину

Байден будет контролировать подготовку к урагану "Милтон"

Президент США Джо Байден отменил свою поездку в Германию из-за урагана "Милтон". Соответственно, американский лидер пропустит и долгожданное заседание Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн"), где он должен был главенствовать.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. По её словам, Байден откладывает запланированные поездки в Германию и Анголу "учитывая прогнозируемую траекторию и силу урагана "Милтон".

"Учитывая прогнозируемую траекторию и силу урагана "Милтон", президент Байден откладывает свою предстоящую поездку в Германию и Анголу, чтобы контролировать подготовку и реагирование на ураган "Милтон", а также текущие меры реагирования на последствия урагана "Хелен" на юго-востоке", — сказала Жан-Пьер.

Стоит отметить, что в Германии уже отреагировали на отмену визита Байдена. Правительство ФРГ сообщает, что там "очень сожалеют".

"Мы очень сожалеем об отмене, но, конечно, понимаем ситуацию во Флориде. Белый дом нас заранее проинформировал", — сказал BILD официальный представитель правительства ФРГ Штефан Хебештрайт.

Напомним, что данный "Рамштайн" Владимир Зеленский называл "особенным". Украинский лидер планирует там представить "план победы " государствам-союзникам.

"Это будет особенный Рамштайн, и украинские партнеры получат все детали, все аргументы, как обеспечить результаты в ближайшие месяцы как на фронте, так и в дипломатической работе", — говорил президент Владимир Зеленский.

Также особенности данному "Рамштайну" придавало и то, что это будет первый раз, когда Контактная группа по вопросам обороны Украины лично соберется на уровне лидеров. Предполагалось, что главенствовать на нем должен был Байден.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Джо Байден перед уходом со своего поста может согласиться на определенные сдвиги по вступлению Украины в НАТО.