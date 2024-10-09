Из-за Байдена? Заседание "Рамштайн" могут вообще отложить: что известно

Планы американских политиков изменились

После того как президент США Джо Байден отменил свою поездку на заседание Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн") из-за урагана "Милтон", в Пентагоне решают вопрос о ее переносе. Заседание "Рамштайн" должно было состояться в Германии 12 октября.

"Из-за урагана Милтон президент Байден больше не едет в Рамштайн для участия в Контактной группе по вопросам обороны Украины. Мы все еще работаем над тем, как это скажется на расписании министра", – заявила представитель Пентагона Сабрина Сингх.

Она ответила на вопрос журналистки, могут ли объединить встречу "Рамштайн" с заседанием министров обороны НАТО 17-18 октября. По словам представительницы Пентагона, в настоящее время окончательного решения нет.

"Мы только сейчас это выясняем. Поэтому когда появятся обновления, я обязательно их сообщу. Как вы знаете, президент только сегодня утром отменил свою поездку. Поэтому мы работаем с этими деталями. Сообщим, когда узнаем больше", – сказала она.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен также из-за "Милтона" отменил планы по визиту в Германию, где он должен был присоединиться к заседанию "Рамштайн". Об этом сообщил спикер Госдепа США Мэтью Миллер на брифинге в Вашингтоне.

Лидеры США, Франции, Великобритании и Германии должны были встретиться в Берлине для переговоров по поводу российско-украинской войны и последних событий на Ближнем Востоке. Однако из-за урагана "Милтон", угрожающего стать одним из самых разрушительных в истории, Байден и Блинкен изменили планы.

Отметим, ураган 5 категории "Милтон" со скоростью 289 км/ч с более сильными порывами близится к Флориде. Жители предупредили, что ураган и штормовые приливы начнутся в течение следующих 48 часов. По прогнозам, ураган достигнет суши во Флориде вечером 9 октября, вероятно, где-то в районе залива Тампа. Прогнозируется, что "Милтон" немного ослабнет перед выходом на сушу, но увеличится в размерах и останется опасным ураганом. Находящихся в опасных зонах призывали к эвакуации.

Как сообщал "Телеграф", президент Украины Владимир Зеленский называл "особым". Украинский лидер планирует там представить "план победы" государствам-союзникам.