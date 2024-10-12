Журналист, блоггер и бывший нардеп специально для "Телеграфа" об отношении Папы Римского к войне России против Украины:

И на апостольском престоле…

Президент Украины Владимир Зеленский, в рамках своего визита в Европу, третий раз (!!!) встретился с папой римским Франциском. Встреча продолжалась около получаса, и, как известно из открытых источников, никаких достойных внимания результатов не принесла. Протокольная "здибанка". Это уже в который раз убеждает нас в том, что у главного апостольского престола серьезной поддержки ждать нет оснований, по крайней мере, до смены власти в Ватикане.

Я хочу напомнить, как в 2014 году еще новый папа Франциск со своего балкона запустил голубей "за мир в Украине", и птицы сразу были атакованы хищными воронами и чайками. Это было символично! Правда, голуби со временем вырвались и убежали, так же как через восемь лет вырвется из российского окружения Украина.

Но факт остается фактом: это не наш папа! Голуби мира тому свидетели.

Вчера папа подарил украинскому президенту бронзовый барельеф с надписью: "Мир – это хрупкий цветок". А Владимир Зеленский подарил папе картину "Резня в Буче", которая может восприниматься как черный троллинг со стороны украинского президента. Потому что и именно из-за красноречивого молчания понтифика Россия безнаказанно творила и творит зло в современном мире.

Нынешний папа – левак и аргентинец. Он немного не того. Он не понимает Европу, ее дух и культуру. Все это ему чуждо, бесконечно далеко и непонятно. Общие фразы и благие намерения – его идеология. "Как-то оно будет" — такова его позиция относительно нашей войны. Роль Ватикана на сегодняшний день сведена к посредничеству в обмене пленными. В конце концов, спасибо и за это, но не питаем лишних иллюзий.

С римской церковью за последние годы произошло примерно то же, что и с Республиканской партией Соединенных Штатов. Из форпоста борьбы с коммунизмом, большевизмом и тоталитаризмом она превратилась в беззубую и беспомощную структуру, пользующуюся моральным релятивизмом и сомнительными мировоззренческими ценностями. Папа Франциск – это Трамп в тиаре.

Ныне покойный религиовед Игорь Анатольевич Козловский, подвергшийся пыткам от российских палачей и два года проведший в московском плену за свою проукраинскую позицию, называл папу Франциска "идеалистом". Но это тот самый бездейственный импотентный идеализм, от которого свободному христианскому миру – никакой пользы.

Не будет преувеличением сказать, что на сегодняшний день Ватикан (либо сознательно, либо нет) движется в кремлевском фарватере. Владимир Путин издавна считал Италию и Рим вотчиной своих влияний, включая Ватикан. Так повелось еще со времен его дружбы с тогдашним одиозным премьером Сильвио Берлускони. Есть вполне обоснованные подозрения, что в Италию, итальянскую политику и в Ватикан, Путин вложил гораздо больше средств, чем во все свое "нечерноземье". И должны только благодарить бога, что ныне во главе Италии – Джорджа Мэлони (кстати, бывший министр молодежи и спорта в том же правительстве Сильвио Берлускони), которая неуклонно поддерживает Украину, несмотря на любые обольщения и политические давления.

Можно понять украинского президента. Ему хочется подключить католическую церковь к своей "формуле мира". Все же католический мир – это около полутора миллиардов человек, это самая большая церковь в мире. Но нынешний папа, судя по всему, готов подключаться только к мирным инициативам в формате "глобального Юга", то есть к инициативам, которые риторически устраивают Кремль. Как это ни парадоксально, но в "украинском вопросе" лидер католического мира сегодня позиционно ближе к лидеру Поднебесной Си Цзиньпина или к бразильскому президенту Луле, чем ко всей свободной Европе.

Поэтому папа будет еще долго толочь воду в ступе, запускать голубей, придумывать всевозможные интересные хороводы и крестный ход с участием "сестер-народов". Папа абстрактно хочет мира, Украина конкретно хочет победы – и эта разница в стремлениях пока непреодолима.

Говорят, что Иосиф Сталин, во время разговора с тогдашним министром иностранных дел Франции Пьером Лавалем о свободе совести, иронически поинтересовался, сколько у папы Римского дивизий? Это тот вопрос, который, безусловно, интересовал бы сегодня и нас. Нас бы устроило, если бы святой римский престол благословил Украину на поражение российской территории дальнобойным оружием… Но не с этим папой и не с этим миром. НАТО и католическая церковь на сегодняшний день – несколько разные институты…

Безусловно, Украина должна влиять. Так формируется наша новая субъектность. Католический мир и Ватикан важны для нас. Так как они во многом определяли, определяют и будут определять позиции целых стран и народов. Но это – длинный путь. Мы должны отдавать себе отчет в этом.

В конце концов и в целом католическом мире нам есть на кого полагаться. "Не бойтесь!" – говорил нам Кароль Войтыла старший, папа Римский Иоанн Павел II. "Зло не может длиться долго" – говорил Иосиф Слепой. "Какой будет наша родная Украина – зависит от нас, от каждого из нас" — Любомир Гузар