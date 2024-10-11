Папа Римский Франциск встретился с Зеленским. Стала известна главная тема встречи

Встреча продлилась 35 минут

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 11 октября, встретился с Папой Римским Франциском в Ватикане. Первая встреча главы украинского государства с Понтификом прошла весной 2023 года.

Об этом он сообщил в Facebook. На встрече с Понтификом президент говорил о возвращении украинцев из российского плена и не обошел стороной новость о смерти журналистки Виктории Рощиной. Напомним, об этом стало известно в четверг, 10 октября: Рощину готовили к обмену, но она умерла во время этапирования из Таганрога в Москву.

"Для многих украинских журналистов, знавших Викторию, ее гибель – это настоящий удар. И в российском плену остаются еще многие другие журналисты, общественные деятели, руководители общин с оккупированной территории, даже просто обычные люди, которые были захвачены во время российской оккупации", — написал Зеленский.

Также глава государства рассчитывает на содействие со стороны Святого Престола в вопросах возвращения украинцев из российского плена.

Во время встречи Зеленский и Франциск обменялись подарками: президент Украины вручил Папе Римскому картину о военных преступлениях россиян в Буче и получил в подарок бронзовый барельеф с изображением распускающегося цветка и надписью "Мир – это хрупкий цветок". По данным итальянского издания Ansa, встреча длилась 35 минут.

Как сообщал "Телеграф" ранее, президент Украины Владимир Зеленский назвал дату проведения нового мирного саммита. Это должно состояться в ноябре текущего года.